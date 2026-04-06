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बिहार में VC के आवास पर फेंका बम, छात्रों और कर्मचारियों में भय का माहौल

"रात करीब साढ़े दस बजे बम फेंका गया था. एक बम मारा गया है. हालांकि मैं ड्यूटी पर नहीं था. मेरी ड्यूटी दिन में होती है. मैं सुबह आया हूं. जिस गार्ड की रात में ड्यूटी थी, वह सुबह ड्यूटी कर घर चला गया है."- सुरक्षा गार्ड

वीसी आवास पर फेंका बम: रविवार दे रात स्कूटी सवार दो नकाबपोश अपराधियों ने वीसी आवास के बाहर देसी बम (सुतली बम) फेंका है. धमाका सुरक्षा गार्ड के कमरे के पास हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में वीसी आवास पर बमबाजी हुई है. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय के सरकारी आवास पर अज्ञात अपराधियों ने दे रात बम फेंका है. हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान-माल की क्षति नहीं हुई है.

एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर वारदात को अंजाम देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी की गई. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

छानबीन में जुटी पुलिस: मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने देसी बम फेंके जाने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं सिटी एसपी की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है.

बम का निशान दिखाते सुरक्षा गार्ड (ETV Bharat)

"विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत रात्रि करीब साढ़े दस बजे दो नकाबपोश स्कूटी सवार अपराधकर्मी द्वारा वीसी आवास के गार्ड के गेट के सामने सड़क पर एक सुतली बम फेंका गया है. जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है. अपराधियों को पता लगाया जा रहा है."- मो. मोहिबुल्लाह अंसारी, नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर

छात्र और कर्मचारी खौफजदा: इस घटना ने यूनिवर्सिटी कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खास बात यह है कि घटना स्थल के पास ही यूनिवर्सिटी थाना मौजूद है, इसके बावजूद बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए. घटना के बाद से कैंपस में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है.

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