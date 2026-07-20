बिहार में पूर्व मुखिया के घर पर बमबाजी, इलाके में दहशत का माहौल
वैशाली में बदमाशों ने पूर्व मुखिया के घर पर बम फेंका है. बमबाजी से गांव में दहशत का माहौल है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 20, 2026 at 8:57 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली में बमबाजी हुई है. जंदाहा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर भाथ पंचायत के वार्ड संख्या 12 में पूर्व मुखिया शंभू यादव के घर के पास बेखौफ बदमाशों ने बमबारी कर दहशत फैला दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक जिंदा बम और एक खोखा बरामद किया है. बताया जा रहा है कि तीन बम फोड़ा गया है, जिसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है.
पूर्व मुखिया के घर पर बमबाजी: घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. करीब 15 दिन पहले जंदाहा बाजार के कुशवाहा चौक के पास जलजमाव के दौरान एक ट्रक के गुजरने से कीचड़ उछल गया था. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी थी.
पहले के विवाद में हमला: इसी बात का बदला लेने के लिए मुकुंदपुर भाथ गांव में चल रहे नौ दिवसीय यज्ञ के दौरान ट्रक चालक के परिजनों ने मेला घूमने आए कुशवाहा चौक के कुछ लोगों की पिटाई की थी. माना जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते कुशवाहा चौक के लोगों ने मुकुंदपुर भाथ पंचायत के वार्ड संख्या 10 में बम फेंककर दहशत फैलाई है.
"रात में यहां बमबारी और गोलीबारी हुई है. वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया है. पहले का कुछ विवाद भी था पैसे को लेकर. पिछले दिनों कुशवाहा चौक पर पैसा मांगने पर भी मारपीट की गई थी. दीपक कुशवाहा और मोहन कुशवाहा से विवाद था."- राजू कुमार, परिजन
क्या बोले एसडीपीओ?: मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं. इस संबंध में महुआ एसडीपीओ ने बताया कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ पूर्व के विवाद को लेकर एक मामला दर्ज है. फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है.
"फायरिंग और बम फेंकने की सूचना मिली थी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक जिंदा बम बरामद किया है. घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे."- संजीव कुमार, एसडीपीओ, महुआ
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