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बिहार में पूर्व मुखिया के घर पर बमबाजी, इलाके में दहशत का माहौल

वैशाली: बिहार के वैशाली में बमबाजी हुई है. जंदाहा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर भाथ पंचायत के वार्ड संख्या 12 में पूर्व मुखिया शंभू यादव के घर के पास बेखौफ बदमाशों ने बमबारी कर दहशत फैला दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक जिंदा बम और एक खोखा बरामद किया है. बताया जा रहा है कि तीन बम फोड़ा गया है, जिसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है.

पूर्व मुखिया के घर पर बमबाजी: घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. करीब 15 दिन पहले जंदाहा बाजार के कुशवाहा चौक के पास जलजमाव के दौरान एक ट्रक के गुजरने से कीचड़ उछल गया था. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी थी.

पूर्व मुखिया के घर पर बमबाजी (ETV Bharat)

पहले के विवाद में हमला: इसी बात का बदला लेने के लिए मुकुंदपुर भाथ गांव में चल रहे नौ दिवसीय यज्ञ के दौरान ट्रक चालक के परिजनों ने मेला घूमने आए कुशवाहा चौक के कुछ लोगों की पिटाई की थी. माना जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते कुशवाहा चौक के लोगों ने मुकुंदपुर भाथ पंचायत के वार्ड संख्या 10 में बम फेंककर दहशत फैलाई है.