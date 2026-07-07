बोकारो में बुजुर्ग की गाड़ी की डिक्की से पैसे गायब, बैंक से निकाले थे साढ़े तीन लाख रूपये, जांच में जुटी पुलिस
बोकारो में एक बुजुर्ग की गाड़ी की डिक्की से साढ़े तीन लाख लेकर आरोपी फरार हो गए.
Published : July 7, 2026 at 6:52 PM IST
बोकारो: जिले के चास थाना क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. यहां आए दिन घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. मंगलवार को फिर से अपराधियों ने चास पुलिस को चुनौती दी है.
गाड़ी की डिक्की में रखे थे पैसे
दरअसल, बैंक से साढ़े तीन लाख रुपए की रकम निकालकर जा रहे एक बुजुर्ग की गाड़ी की डिक्की में रखे रुपए के थैले को लेकर आरोपी भाग खड़ा हुआ. घटना जोधाडीह मोड़ चौक की है. पीड़ित ने बताया कि घर जाने के दौरान रास्ते में जोधाडीह मोड़ के पास जाम लगा हुआ था, इस दौरान डिक्की में रखे पैसे का थैला लेकर लूटेरा फरार हो गया.
पैसे लेकर जा रहे शख्स का बुजुर्ग ने किया पीछा
जानकारी के मुताबिक, खम्हार बेंदी गांव के रहने वाले दिनेश चंद्र झा, बेटी की शादी में कर्ज लिए रकम को वापस करने के लिए गुरुद्वारा ब्रांच स्थित बैंक ऑफ इंडिया से साढ़े तीन लाख रूपए निकालकर गाड़ी की डिक्की में रखकर घर जा रहे थे. इसी दौरान जोधाडीह मोड़ चौक पर जाम लगा हुआ था. जाम में पीड़ित फंसे हुए थे. इसी दौरान एक शख्स ने उनको बताया कि उनकी डिक्की से पैसों का थैला निकालकर आईटीआई की और एक बाइक सवार भाग रहा है, जब तक वे उसका पीछा करते तब तक वह गायब हो चुका था. जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी चास थाने में दी.
जांच में जुटी पुलिस
इधर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बैंक जाकर भी इस मामले की जांच पड़ताल की. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना कहां हुई है, इसकी जानकारी पीड़ित नहीं दे पा रहे हैं. सभी जगह लगे सीसीटीवी को भी खंगालने का काम किया जा रहा है.
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