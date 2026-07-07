ETV Bharat / state

बोकारो में बुजुर्ग की गाड़ी की डिक्की से पैसे गायब, बैंक से निकाले थे साढ़े तीन लाख रूपये, जांच में जुटी पुलिस

बोकारो में एक बुजुर्ग की गाड़ी की डिक्की से साढ़े तीन लाख लेकर आरोपी फरार हो गए.

Road robbery
घटना के बारे जांच पड़ताल करती पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले के चास थाना क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. यहां आए दिन घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. मंगलवार को फिर से अपराधियों ने चास पुलिस को चुनौती दी है.

गाड़ी की डिक्की में रखे थे पैसे

दरअसल, बैंक से साढ़े तीन लाख रुपए की रकम निकालकर जा रहे एक बुजुर्ग की गाड़ी की डिक्की में रखे रुपए के थैले को लेकर आरोपी भाग खड़ा हुआ. घटना जोधाडीह मोड़ चौक की है. पीड़ित ने बताया कि घर जाने के दौरान रास्ते में जोधाडीह मोड़ के पास जाम लगा हुआ था, इस दौरान डिक्की में रखे पैसे का थैला लेकर लूटेरा फरार हो गया.

डिक्की से पैसे गायब होने के बाद जानकारी देते हुए पीड़ित और पुलिस (Etv Bharat)

पैसे लेकर जा रहे शख्स का बुजुर्ग ने किया पीछा

जानकारी के मुताबिक, खम्हार बेंदी गांव के रहने वाले दिनेश चंद्र झा, बेटी की शादी में कर्ज लिए रकम को वापस करने के लिए गुरुद्वारा ब्रांच स्थित बैंक ऑफ इंडिया से साढ़े तीन लाख रूपए निकालकर गाड़ी की डिक्की में रखकर घर जा रहे थे. इसी दौरान जोधाडीह मोड़ चौक पर जाम लगा हुआ था. जाम में पीड़ित फंसे हुए थे. इसी दौरान एक शख्स ने उनको बताया कि उनकी डिक्की से पैसों का थैला निकालकर आईटीआई की और एक बाइक सवार भाग रहा है, जब तक वे उसका पीछा करते तब तक वह गायब हो चुका था. जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी चास थाने में दी.

जांच में जुटी पुलिस

इधर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बैंक जाकर भी इस मामले की जांच पड़ताल की. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना कहां हुई है, इसकी जानकारी पीड़ित नहीं दे पा रहे हैं. सभी जगह लगे सीसीटीवी को भी खंगालने का काम किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- दो अलग-अलग घटनाओं में एटीएम से करीब 16 लाख की चोरी, चोरों को पकड़ने में जुटी पुलिस

हजारीबाग में अपराधियों ने की एटीएम लूटने की नाकाम कोशिश, हथियार छोड़कर फरार

हजारीबाग: महिला के खाते से 98,400 रुपए की अवैध निकासी, 2 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज

TAGGED:

बोकारो में बुजुर्ग के पैसे चोरी
ELDERLY MAN VEHICLE IN BOKARO
गाड़ी की डिक्की से पैसे गायब
ROAD ROBBERY
ROAD ROBBERY IN BOKARO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.