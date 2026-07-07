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बोकारो में बुजुर्ग की गाड़ी की डिक्की से पैसे गायब, बैंक से निकाले थे साढ़े तीन लाख रूपये, जांच में जुटी पुलिस

घटना के बारे जांच पड़ताल करती पुलिस ( Etv Bharat )