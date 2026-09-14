रांची के डोरंडा कई राउंड फायरिंग, हथियार लहराते हुए भागे अपराधी
रांची के डोरंडा इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 14, 2026 at 12:01 AM IST
रांचीः राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार की रात धोबी मोहल्ला में अज्ञात अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला दी. इस फायरिंग के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए.
क्या है पूरा मामला
इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक पर सवार दो अपराधी अचानक पहुंचे और हथियार निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इससे पहले की मोहल्ले के लोग अपराधियों के पीछे भागते दोनों अपराधी फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए. इस घटना की सूचना मिलते ही डोरंडा थाना प्रभारी अभिनंदन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. स्थानीय लोगों के अनुसार आपरधियों ने छह राउंड फायरिंग की है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
इस घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. पुलिस का प्रयास है कि फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वालों की पहचान की जा सके. डोरंडा थाना प्रभारी अभिनंदन ने बताया कि पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस फायरिंग के कारणों और इसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है.
इसे भी पढे़ं- खूंटी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, PLFI के नाम पर 10 लाख की लेवी मांगी, दो नकाबपोश अपराधी फरार
इसे भी पढे़ं- शराब पार्टी के बाद फायरिंग, युवक के पेट में लगी गोली, जांच में जुटी पुलिस
इसे भी पढे़ं- लोहरदगा बाईपास निर्माण स्थल पर अपराधियों ने की फायरिंग, गार्ड को लगी गोली, हाइवा में लगाई आग