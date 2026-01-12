ETV Bharat / state

पलामू में बाबा बागेश्वर के नाम पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से लाखों की ठगी! बेटे के नाम किया था इमोशनल ब्लैकमेल

पलामू: जिले में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से लाखों के जेवरात की ठगी हुई है. ठगों ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को बताया था कि वह बाबा बागेश्वर के यहां से आए हैं. घटना के बाद में पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है. पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. आशंका जताई जा रही है कि कोढ़ा गैंग से जुड़े सदस्यों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया होगा.

दअरसल मेदिनीनगर शहरी में तैनात आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पुष्पा देवी बैरिया चौक के इलाके में किराए के मकान में रहती है. निजी कार्य से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर दुकान पर गई थी. दुकान से लौटने के क्रम में एक युवक सुपरवाइजर पुष्पा देवी से डॉ कविता का पता पूछा, बाद में युवक ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से कहा कि वह बाबा बागेश्वर के यहां से आया है.

जेवर शुद्धिकरण के नाम पर ठगी

युवक द्वारा यह कहा गया कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का इकलौता बेटा है, उसके जान को खतरा है. खतरे को टालने के लिए जेवर का शुद्धिकरण करवाना होगा. इस दौरान एक और युवक मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर पुष्पा देवी को पूरी तरह से इमोशनल कर दिया. बाद में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के द्वारा दोनों युवकों को 12 अलग-अलग प्रकार के सोने के जेवरात दिए गए.