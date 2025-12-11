ETV Bharat / state

पुलिस के भेष में आए अपराधियों ने घर में की लूटपाट, नकदी और जेवरात लेकर हुए फरार

दुमका में अपराधियोें ने पुलिस के वेश में घर में लूटपाट की है.

criminals disguised as police officers and looted house In Dumka
परिजनों से बात करते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read
दुमकाः देवघर-दुमका जिला की सीमा पर मसलिया थाना क्षेत्र के खुटोजोरी पंचायत के बाराटोल गांव में लूटपाट की घटना हुई है. निजामुद्दीन अंसारो नामक एक ग्रामीण के घर से आज गुरुवार तड़के सुबह हथियारबंद लुटेरों ने पुलिस की वर्दी में आकर लगभग पांच लाख मूल्य के नकद और जेवरात की लूट कर ली है. पुलिस अपराधियों के धड़पकड़ में जुट गई है. वैसे लगभग दो वर्ष पूर्व भी मसलिया थाना क्षेत्र के ही पटनपुर गांव में पुलिस की वर्दी में लूटपाट की थी.

क्या है पूरा मामला

दुमका जिला में मसलिया थाना क्षेत्र के बाराटोल गांव के रहनेवाले मेट (मजदूरों को बाहर ले जाकर काम कराने वाला) निजामुद्दीन अंसारी के घर पर आज तड़के पुलिस की वर्दी में पहुंचे नौ लुटेरे पहुंचे. लुटेरों ने खुद को मसलिया पुलिस बताकर दरवाजा खुलवाया, जैसे ही परिवार ने दरवाजा खोला, अपराधियों ने हथियार तानकर सभी को कब्जे में ले लिया और मोबाइल फोन छीन लिया. लुटेरे अलग-अलग कमरों में सो रहे घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट किया.

criminals disguised as police officers and looted house In Dumka
लूटपाट के बाद घर में बिखरे सामान (ETV Bharat)

जिस समय घटना का अंज़ाम दिया गया उस समय गृहस्वामी निजामुद्दीन अंसारी उनकी पत्नी सबीरण बीबी, बेटा रियाज अंसारी, बेटी तमिना खातून, पोती निशा खातून, पोता नूर मोहम्मद सहित कुल छः सदस्य घर मे मौजूद थे. पुत्र रियाज अंसारी के मुताबिक लुटेरे पिस्टल, देसी कट्टा और लोहे की छड़ से लैस होकर आए थे. सभी अपराधी चारपहिया वाहन से आए थे और घर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसे.

घर में लगे दो ताले तोड़कर अपराधियों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर कीमती सामान की खोजबीन शुरू कर दी. यहां तक कि मिट्टी के अंदर रुपये छिपाए जाने के शक में दो कमरों में थोड़ी खुदाई भी की गई. अपराधियों ने घर में रखे दो लाख पचासी हजार नकद और लगभग दो लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए. नकद रकम उनकी तलाकशुदा बहन तमिना खातून के थे.

criminals disguised as police officers and looted house In Dumka
घर की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

लूटपाट के बाद लुटेरे मुर्गी मोड़ की तरफ फरार हो गये. जिसके बाद परिजनों ने आसपड़ोस के ग्रामीणों और झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य कदीर रजा को घटना के बारे में जानकारी दी. फिर घटना की सूचना मसलिया पुलिस को दी गयी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश रंजन दलबल के साथ के साथ घटनास्थल पहुचकर तमाम बिंदुओं से जांच पढताड़ व अनुसंधान में जुट गई है.

क्या कहते है थाना प्रभारी

इस संबंध में मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन ने जानकारी देते हुए कहा कि लूटपाट करने के बाद जिस रास्ते लूटेरे भागे उस एरिया के सीसीटीवी की जांच की जा रही है. जांच में सहयोग हेतु सीमावर्ती देवघर जिला के पालोजोरी और सारठ पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है. साथ ही तकनीकी सहायता और स्थानीय लोगों से मदद से आगे की कारवाई किया जाएगा, अपराधी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

