कोल कंपनी के अधिकारी से अपराधियों ने मांगी 50 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी

पाकुड़: जिले में कोल कंपनी के एक अधिकारी से रंगदारी मांगे जाने को लेकर अमड़ापाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उस मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही है, जिस नंबर से रंगदारी की मांग की गई है. हालांकि कोल कंपनी के अधिकारी मधुसूदन से रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है.



रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी

मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों कोल कंपनी बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड के पेट्रोलिंग इंचार्ज मधुसूदन को एक अनजान नंबर से कॉल आया. इस दौरान उससे 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई. कॉल पर रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई. कॉल पर रंगदारी मांगे जाने के बाद मधुसूदन ने डर से अपना मोबाइल ऑफ कर लिया. जिसके बाद अपराधियों ने कोल कंपनी के एक और कर्मी को मधुसूदन तक मैसेज पहुंचाने के लिए कॉल किया और उसे भी धमकी दी.

रंगदारी मांगे जाने पर कोल कर्मियों में भय का माहौल

इंचार्ज मधुसूदन को मिली धमकी के बाद उन्होंने अमड़ापाड़ा थाने में शिकायत की. पुलिस को मिली शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जिस नंबर से धमकी दी गई थी, उसका ट्रेस करने के साथ अनुसंधान शुरू कर दी गई है. इधर, अपराधियों द्वारा रंगदारी की मांग किए जाने को लेकर कोल कर्मियों और अधिकारियो में भय का माहौल है.