पलामू के उंटारी रोड में पुलिस जवान के घर डकैती, घरवालों को बंधक बनाकर की लूटपाट
पलामू में पुलिस जवान के घर अपराधियों ने डकैती की है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 12:23 AM IST
पलामूः जिला में उंटारी रोड थाना क्षेत्र के सतबहिनी गांव में एक पुलिस जवान के घर में डकैती हुई है. डकैत पुलिस चौहान के घर से 10 लाख रुपए की संपत्ति लूट कर ले गए हैं.
सतबहिनी गांव में रहने वाले पुलिस जवान विशाल शर्मा के घर में पिछले दरवाजे को तोड़कर डकैत घर के अंदर दाखिल हुए और पूरे परिवार को अपने कब्जे में लिया. उनको कब्जे में लेने के बाद डकैतों ने घर में रखे जेवरात नकद और कीमती सामान को लूट ले गए.
परिजनों ने पुलिस को बताया कि इस घटना में 10 से 12 की संख्या में डकैती शामिल थे जिनमें एक महिला भी थी. विशाल शर्मा के परिजनों ने पूरे मामले में उंटारी रोड थाना को सूचना दी और आवेदन भी दिया है. उंटारी रोड थाना प्रभारी संतोष कुमार गिरि ने घटना की पुष्टि की है.
थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले में छानबीन की जा रही है एवं कार्रवाई भी की जा रही है. पुलिस अपराधियों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है.
इतना ही नहीं डकैती में शामिल अपराधियों ने विशाल शर्मा के परिजनों के साथ बदसलूकी की भी की है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में छानबीन की. घटनास्थल से कुछ दूर पर घर के सामान बिखरे पड़े थे. घटना के बाद पूरे इलाके इनके ग्रामीण सदमे में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पहले इस तरह की घटना नहीं हुई है.
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