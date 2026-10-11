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पलामू के उंटारी रोड में पुलिस जवान के घर डकैती, घरवालों को बंधक बनाकर की लूटपाट

घर से दूर बिखरा डकैती का सामान (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में उंटारी रोड थाना क्षेत्र के सतबहिनी गांव में एक पुलिस जवान के घर में डकैती हुई है. डकैत पुलिस चौहान के घर से 10 लाख रुपए की संपत्ति लूट कर ले गए हैं.

सतबहिनी गांव में रहने वाले पुलिस जवान विशाल शर्मा के घर में पिछले दरवाजे को तोड़कर डकैत घर के अंदर दाखिल हुए और पूरे परिवार को अपने कब्जे में लिया. उनको कब्जे में लेने के बाद डकैतों ने घर में रखे जेवरात नकद और कीमती सामान को लूट ले गए.