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SBI का ATM उखाड़कर ले जाने की कोशिश नाकाम, पुलिस की फायरिंग के बाद भागे बदमाश

मुजफ्फरपुर में चोरों ने एटीएम काटा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाके में देर रात बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को उखाड़कर ले जाने की कोशिश की. अपराधियों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर बाहर निकाला और उसे गाड़ी पर लोड कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने की कोशिश की. उन्हें रोकने और खदेड़ने के लिए पुलिस ने फायरिंग की. इसके बाद बदमाश कैश से भरी एटीएम मशीन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए.

एसएसपी को मिली थी गुप्त सूचना

डीएसपी टाउन-2 दीपक कुमार ने बताया कि देर रात गोबरसही स्थित एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाए जाने की सूचना एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को मिली थी. सूचना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल सदर थानेदार इंस्पेक्टर नवलेश आजाद को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा. पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची, तब बदमाश एटीएम मशीन को गाड़ी पर लोड करने में जुटे थे.