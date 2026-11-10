SBI का ATM उखाड़कर ले जाने की कोशिश नाकाम, पुलिस की फायरिंग के बाद भागे बदमाश
Muzaffarpur SBI ATM Robbery Attempt: मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने गैस कटर का इस्तेमाल करके एटीएम मशीन को काट दिया. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 10, 2026 at 2:20 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाके में देर रात बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को उखाड़कर ले जाने की कोशिश की. अपराधियों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर बाहर निकाला और उसे गाड़ी पर लोड कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने की कोशिश की. उन्हें रोकने और खदेड़ने के लिए पुलिस ने फायरिंग की. इसके बाद बदमाश कैश से भरी एटीएम मशीन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए.
एसएसपी को मिली थी गुप्त सूचना
डीएसपी टाउन-2 दीपक कुमार ने बताया कि देर रात गोबरसही स्थित एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाए जाने की सूचना एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को मिली थी. सूचना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल सदर थानेदार इंस्पेक्टर नवलेश आजाद को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा. पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची, तब बदमाश एटीएम मशीन को गाड़ी पर लोड करने में जुटे थे.
पुलिस की फायरिंग के बाद बदमाश फरार
अचानक पुलिस को सामने देखकर अपराधियों में अफरातफरी मच गई. पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई की और फायरिंग की. इसके बाद बदमाश एटीएम मशीन को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. पुलिस ने मौके से कैश से भरी एटीएम मशीन को सुरक्षित बरामद कर लिया.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस की विशेष टीम
घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह एसबीआई के अधिकारी, एटीएम संचालन से जुड़े तकनीकी कर्मी, डीएसपी टाउन-2 दीपक कुमार और सदर थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस बदमाशों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है.
"अज्ञात बदमाश एसबीआई के एटीएम को काटकर उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे. समय रहते पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को देखते ही बदमाश एटीएम मशीन छोड़कर फरार हो गए. मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है. अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी."- दीपक कुमार, डीएसपी टाउन-2
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