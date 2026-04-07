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रांची के जेवर दुकान में लूट, गहने और कैश ले गए अपराधी

राजधानी रांची के एक जेवर दुकान में लूट हुई है.

Criminals carried out robbery at jewelry shop in Ranchi
लूट की घटना की जांच करती पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक जेवर दुकान को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है. मंगलवार की शाम ढलते ही कुछ अपराधियों ने जेवर दुकान पर धावा बोल दिया. दुकानदार को कब्जे में लेकर चांदी और नकद ले कर फरार हो गए.

ज्वेलर्स दुकान में लूट

रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड स्थित प्रति ज्वेलर्स में अज्ञात अपराधी के द्वारा मंगलवार की शाम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार की शाम अचानक बाइक सवार अपराधी जेवर दुकान के अंदर पहुंचे और दुकानदार को हथियार के बल पर अपने कब्जे में लेकर लूट को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार जेवर दुकान में उस समय सोना उपलब्ध नहीं था इसलिए अपराधियों को सिर्फ 1 किलो चांदी और 20 हजार कैश ही हाथ लगे. भागते समय अपराधी दुकानदार का मोबाइल भी अपने साथ लूट कर लेते चले गए.

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया है, जगह-जगह नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सिटी एसपी ने बताया कि अपराधी दुकान से चांदी और 20 हजार कैश लेकर फरार हुए हैं.

जांच में जुटी पुलिस

इस मामले की जानकारी मिलते ही बरियातू पुलिस इलाके की घेराबंदी कर अपराधियों के बारे में सुराग हासिल कर रही है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा, सदर डीएसपी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं.

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LOOT OF JEWELRY AND CASH
ROBBERY AT JEWELRY SHOP
अपराधियों द्वारा दुकान में लूट
RANCHI CITY SP PARAS RANA
CASE OF ROBBERY

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