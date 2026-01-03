ETV Bharat / state

स्टेट बैंक सेवा केंद्र में ग्राहक से लूट, नकाबपोश लुटेरों ने दो राउंड गोलियां भी चलाईं

रांची के बुंडू में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर अपराधियों द्वारा लूटपाट की गयी है.

Criminals broke into bank customer service center and carried out robbery in Bundu of Ranchi
लूट की घटना के बाद ग्राहक सेवा केद्र में जांच करती पुलिस टीम (Etv Bharat)
January 3, 2026

रांचीः जिला में रांची-टाटा रोड किनारे शास्त्री चौक के निकट स्थित स्टेट बैंक सेवा केन्द्र में ग्राहक विश्वदेव मुंडा से नकाबपोश लुटेरों ने कुल 19 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए. भागने के क्रम में लुटेरों ने दो राउंड गोलियां भी चलाईं. बुंडू पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद किए हैं. ये घटना शनिवार शाम लगभग 5.30 बजे की बताई जाती है.

इस संबंध में भुक्तभोगी ग्राहक विश्वदेव मुंडा ने बताया कि वे बुंडू के बारेडीह गांव के निवासी हैं, पेशे से वे कृषक हैं. गत 27 दिसंबर को इनकी माता का निधन हो गया था. श्राद्ध कार्य के लिए उनके द्वारा बड़ी मुश्किल से जमा किए गए 20 हजार रुपये बैंक से निकासी के लिए वे बुंडू शास्त्री चौक स्थित स्टेट बैंक सेवा केन्द्र आए थे.

बुंडू बाजार के पास संचालित ग्राहक सेवा केंद्र पर शाम के 5 से सवा पांच बजे के करीब एक आदमी आए थे, उनके साथ लूट की घटना हुई है. उनसे 19 हजार रुपये की लूट हुई है. इस दौरान पीड़ित और अपराधी के बीच हाथापाई भी हुई. जिसके बाद अपराधियों ने भागने के क्रम में दो राउंड फायरिंग भी की है. -ओमप्रकाश, एसडीपीओ, बुंडू.

पैसों की निकासी करने के बाद वे 19 हजार रुपये (एक हजार रुपये सेवा केन्द्र के उप संचालक के ही पास था) की गिनती कर ही रहे थे. इसी बीच अचानक पहुंचे तीन नकाबपोशों में से एक ने उनका रुपया छीन लिया. विश्वदेव मुंडा द्वारा विरोध करने पर एक नकाबपोश ने पिस्तौल का भय भी दिखाया.

सेवा केन्द्र के उपसंचालक ऋतिक कुमार गुप्ता ने बताया कि उन सबों द्वारा विरोध करने पर तीनों नकाबपोश लुटेरे बाहर की ओर भागे. बाहर भी संभवतः उनके तीन साथी इंतजार कर रहे थे. भागने के क्रम में लोगों को डराने करने के उद्देश्य से उन्होंने दो राउंड गोलियां भी चलाईं.

प्रत्यक्षदर्शिंयों के अनुसार सभी लुटेरे दो बाइक पर तमाड़ की ओर फरार हो गए. सेवा केन्द्र के संचालक सुमीत जायसवाल ने बताया कि घटना की सूचना तुरंत बुंडू थाना को दी गई. सूचना पाकर बुंडू डीएसपी ओमप्रकाश, बुंडू थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा सदल बल घटनास्थल पहुंचे. घटनास्थल से पुलिस ने अपराधियों द्वारा चलाये गए दो गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं.

