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रांची के पिठोरिया में आधी रात को डकैती, मारपीट के बाद नकदी-जेवर लेकर फरार हुए अपराधी

रांचीः जिला में पिठोरिया थाना क्षेत्र के चोली गांव में 24 अक्टूबर की देर रात हथियार के बल पर एक व्यवसायी के घर में घुसकर लूटपाट करने का मामला सामने आया है.

सोमवार रात करीब 12 बजे पांच अपराधियों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया. विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। अपराधियों ने पांच साल की बच्ची का गला दबाकर उसे डराया. इसके बाद बदमाशों ने अलमीरा की चाबी लेकर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण और करीब डेढ़ लाख रुपये नकद लूट लिए. अपराधी मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए.

दरवाजा तोड़कर घर में घुसे अपराधी

पीड़िता गुड़िया देवी के मुताबिक, वह अपने पति संजय केसरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर में थीं. इसी दौरान बबन खां, खुर्शीद राय और उनके साथ आए तीन अन्य लोग वहां पहुंचे. आरोप है कि उनके पास लोहे की रॉड और बंदूक जैसी दिखने वाली वस्तु थी. अपराधियों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और जबरन अंदर घुस गए.

इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी और विरोध करने पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे गुड़िया देवी के हाथ में चोट आई और चेहरे पर सूजन हो गई. थाना में दी गई शिकायत के अनुसार, अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को डराकर उनके हाथ-पैर बांध दिए. इस दौरान पांच साल की बच्ची सोनल कुमारी का गला दबाकर सभी को डराया गया. अपराधियों की इस हरकत से परिवार के सदस्य दहशत में आ गए. इसके बाद बदमाशों ने गोदरेज की चाबी मांगी. भयभीत परिवार ने चाबी सौंप दी, जिसके बाद अपराधियों ने अलमीरा खोलकर उसमें रखे आभूषण और नकदी निकाल ली.

सोने-चांदी के आभूषण और मोबाइल ले गए

पीड़िता गुड़िया देवी के अनुसार, अपराधी सोने के कान के झुमके, चेन, मंगलसूत्र, गले का सेट, नाक की नथिया, बच्ची की सोने की चेन, चांदी की पायल, कमरधनी समेत अन्य आभूषण ले गए। इसके अलावा करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन भी लूट लिए. आरोप है कि वारदात के दौरान एक अपराधी ने गुड़िया देवी के साथ अशोभनीय हरकत की गई और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए.