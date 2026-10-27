रांची के पिठोरिया में आधी रात को डकैती, मारपीट के बाद नकदी-जेवर लेकर फरार हुए अपराधी
रांची में व्यवसायी के घर में घुसकर अपराधियों द्वारा लूटपाट की गयी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 3:56 PM IST
रांचीः जिला में पिठोरिया थाना क्षेत्र के चोली गांव में 24 अक्टूबर की देर रात हथियार के बल पर एक व्यवसायी के घर में घुसकर लूटपाट करने का मामला सामने आया है.
सोमवार रात करीब 12 बजे पांच अपराधियों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया. विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। अपराधियों ने पांच साल की बच्ची का गला दबाकर उसे डराया. इसके बाद बदमाशों ने अलमीरा की चाबी लेकर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण और करीब डेढ़ लाख रुपये नकद लूट लिए. अपराधी मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए.
दरवाजा तोड़कर घर में घुसे अपराधी
पीड़िता गुड़िया देवी के मुताबिक, वह अपने पति संजय केसरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर में थीं. इसी दौरान बबन खां, खुर्शीद राय और उनके साथ आए तीन अन्य लोग वहां पहुंचे. आरोप है कि उनके पास लोहे की रॉड और बंदूक जैसी दिखने वाली वस्तु थी. अपराधियों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और जबरन अंदर घुस गए.
इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी और विरोध करने पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे गुड़िया देवी के हाथ में चोट आई और चेहरे पर सूजन हो गई. थाना में दी गई शिकायत के अनुसार, अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को डराकर उनके हाथ-पैर बांध दिए. इस दौरान पांच साल की बच्ची सोनल कुमारी का गला दबाकर सभी को डराया गया. अपराधियों की इस हरकत से परिवार के सदस्य दहशत में आ गए. इसके बाद बदमाशों ने गोदरेज की चाबी मांगी. भयभीत परिवार ने चाबी सौंप दी, जिसके बाद अपराधियों ने अलमीरा खोलकर उसमें रखे आभूषण और नकदी निकाल ली.
सोने-चांदी के आभूषण और मोबाइल ले गए
पीड़िता गुड़िया देवी के अनुसार, अपराधी सोने के कान के झुमके, चेन, मंगलसूत्र, गले का सेट, नाक की नथिया, बच्ची की सोने की चेन, चांदी की पायल, कमरधनी समेत अन्य आभूषण ले गए। इसके अलावा करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन भी लूट लिए. आरोप है कि वारदात के दौरान एक अपराधी ने गुड़िया देवी के साथ अशोभनीय हरकत की गई और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए.
थाना में शिकायत दर्ज
घटना के संबंध में गुड़िया देवी ने पिठोरिया थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर बबन खां, खुर्शीद राय और उनके साथ आए अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने, लूटे गए सामान की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी गुहार लगाई है.
एफआईआर दर्ज, कई हिरासत में
पूरे मामले को लेकर पिथोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडे ने बताया कि घर में मारपीट के बाद गहने और पैसे लूटने की बात सामने आई है. मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है.
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