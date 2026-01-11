ETV Bharat / state

ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास, हथियार से लैस वर्दी में पहुंचे थे अपराधी!

बोकारोः शहर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम को लूटने का प्रयास किया. फिल्मी अंदाज में शोरूम को लूटने आए अपराधी संचालक की सूझबूझ से घटना टल गयी.

रविवार को फिल्मी अंदाज में दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में ज्वेलरी शोरूम मैं लगभग सात की संख्या में अपराधी पहुंचे. जिसमें दो खाकी वर्दी पहने हुए थे. अपराधी संचालक से शोरूम की सुरक्षा को लेकर पूछताछ की और खुद को जांच अधिकारी बताया. लेकिन शोरूम संचालक को उनकी बातों पर शक हुआ तभी शोरूम की सुरक्षा में लगे गार्ड से नकाब पहने हुए दो अपराधी उसकी बंदूक छीन ली. इसके बाद सभी अपराधी लूट की मंशा से हथियार निकाल ली कि तभी शोरूम में लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगा. जिससे अपराधी पकड़े जाने के भय से भाग गये.