ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास, हथियार से लैस वर्दी में पहुंचे थे अपराधी!
बोकारो में एक ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास अपराधियों द्वारा किया गया.
Published : January 11, 2026 at 9:30 PM IST
बोकारोः शहर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम को लूटने का प्रयास किया. फिल्मी अंदाज में शोरूम को लूटने आए अपराधी संचालक की सूझबूझ से घटना टल गयी.
रविवार को फिल्मी अंदाज में दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में ज्वेलरी शोरूम मैं लगभग सात की संख्या में अपराधी पहुंचे. जिसमें दो खाकी वर्दी पहने हुए थे. अपराधी संचालक से शोरूम की सुरक्षा को लेकर पूछताछ की और खुद को जांच अधिकारी बताया. लेकिन शोरूम संचालक को उनकी बातों पर शक हुआ तभी शोरूम की सुरक्षा में लगे गार्ड से नकाब पहने हुए दो अपराधी उसकी बंदूक छीन ली. इसके बाद सभी अपराधी लूट की मंशा से हथियार निकाल ली कि तभी शोरूम में लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगा. जिससे अपराधी पकड़े जाने के भय से भाग गये.
शोरूम संचालक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर गहन जांच कर रही है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जिसमें अपराधियों की तस्वीर कैद हुई है और कई सारे सबूत इकट्ठा करने में लगी है. पुलिस अभी किसी की पहचान को लेकर विशेष कुछ नहीं कह रही है मगर जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.
तीन बाइक से लगभग सात की संख्या में ज्वेलरी शोरूम को लूटने की मंशा से आए थे. वो खुद को पुलिस विभाग से बता रहे थे और सुरक्षा के ऑडिट के साथ शोरूम में लगे सीसीटीवी को लेकर सवाल-जवाब कर रहे थे. इस बीच संचालक को शक हुआ तो उनको रोका लेकिन नकाब पहने लोगों के द्वारा गार्ड के साथ बल प्रयोग करते ही यहां अलार्म बजने लगा. जिसमें वो लोग डरकर भागे हैं. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. -आलोक रंजन, सिटी डीएसपी.
