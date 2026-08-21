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ठेकेदार रामनरेश राय हत्याकांड का हुआ खुलासा, 5 लाख की दी थी सुपारी.. हथियार के साथ दो शूटर गिरफ्तार

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिग्घी गांव में 13 अगस्त को मॉर्निंग वॉक के दौरान चर्चित ठेकेदार और समाजसेवी रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो शूटरों को दानापुर के सगुना मोड़ से गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं.

दो शूटर समेत तीन गिरफ्तार: आरोपियों की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के भैरौपुर निवासी रमेश कुमार और सदर थाना क्षेत्र के बलवा कुंआरी निवासी आदित्य प्रकाश के रूप में हुई है. वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि नामजद आरोपी सहदेव राय सहित अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

हत्या के लिए पांच लाख की सुपारी: दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि हत्या के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, जिसमें से एक लाख रुपये एडवांस के रूप में दिए गए थे. अपराधियों की बात मुकेश नाम के व्यक्ति से हो रही थी. प्राथमिकी में भी मुकेश राय का नाम शामिल है, इसलिए पुलिस जांच कर रही है कि नामजद मुकेश ही अपराधियों से संपर्क में था या कोई अन्य व्यक्ति.

छोटू राणा को दी गई थी जिम्मेदारी: एसपी के अनुसार इस हत्याकांड को अंजाम देने की जिम्मेदारी मुजफ्फरपुर जिले के कुख्यात अपराधी छोटू राणा को सौंपी गई थी. छोटू राणा ने ही सभी अपराधियों को हायर किया था. पुलिस अभी सुपारी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है.