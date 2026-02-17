दुमका में तीन अपराधी गिरफ्तार, सड़क निर्माण कंपनी के संवेदक से मांगी थी रंगदारी
दुमका पुलिस ने रंगदारी मामले में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
दुमका: जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. सड़क निर्माण कंपनी के संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद किए गए हैं. इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई और गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया.
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार पिछले तीन-चार दिनों से गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के नौनीहाट-सिन्दुरिया के बीच रोड बनाने वाली कंपनी के ठेकेदारों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी और लेवी वसूली के लिए धमकी दी जा रही है. इस संबंध में संबंधित क्षेत्रों के चौकीदारों और गुप्तचरों को तैनात करते हुए निगरानी रखी जा रही थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि ग्राम नौखेता के समीप पहाड़ी एरिया के पास पांच-छह व्यक्ति इकट्ठा होकर आपराधिक योजना बना रहे हैं. साथ ही उनलोगों के पास आग्नेयास्त्र भी देखा गया.
इस सूचना के संबंध में आगे की कार्रवाई करते हुए नौखेता पहाड़ के समीप पुलिस टीम ने दबिश दी. वहां पांच अपराधी बैठकर अपराध की योजना बना रहे थे. पुलिस टीम को देखकर लोग भागने लगे, जिसमें पुलिस ने मौके पर से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. जिसकी पहचान देवनारायण सिंह उर्फ गणेश पहाड़िया (35 वर्ष), गांव - र्ठेंगीमोड़, थाना- रामगढ़ , जिला - दुमका, माधव आचार्य (28 वर्ष) ग्राम - धरमपुर, थाना - रामगढ़, जिला - दुमका और नरेश कुमार मंडल (26 वर्ष) गांव - सिन्दुरिया , थाना - रामगढ़, जिला - दुमका के रूप में हुई है. जबकि दो अपराधी पारण मिर्धा और अर्जुन मिर्धा जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए.
थाना प्रभारी ने दी जानकारी
इस कार्रवाई का नेतृत्व रामगढ़ के थाना प्रभारी मनीष कुमार ने किया. उन्होंने बताया कि मामले में तीन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. जबकि दो लोग भागने में सफल हुए हैं. हालांकि उनकी खोजबीन जारी है. जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
