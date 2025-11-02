जींद में कांग्रेस नेता से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, विदेशी नंबर से आई वॉयस कॉल, जान से मारने की धमकी
बेखौफ अपराधियों ने जींद में कांग्रेस नेता से 5 करोड़ की रंगदारी मांगकर हड़कंप मचा दिया है.
Published : November 2, 2025 at 6:55 PM IST
जींदः कैथल में ऑस्कर अस्पताल के संचालक कांग्रेस नेता से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. विदेशी नंबर से वॉयस कॉल के माध्यम से धमकी दी गई है. अस्पताल संचालक की ओर से मामले की शिकायत सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई है.
जांच में जुटी पुलिसः पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रंगदारी मांगने सहित विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ऐहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल संचालक के प्रतिष्ठान के बाहर पुलिसबलों को तैनात कर कर दिया गया है. सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि "धमकी देकर रंगदारी मांगने की शिकायत दी गई थी. फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है."
हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं पीड़ितः लखमीरवाला गांव निवासी अशोक मलिक ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो ऑस्कर अस्पताल और जनता अस्पताल के संचालक हैं. साथ ही कांगेस पार्टी में बतौर हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं. वे अपने ऑस्कर अस्पताल के कार्यालय में मौजूद थे. तभी उनके पास मोबाइल पर विदेशी नंबर से वॉयस कॉल आई और पांच करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की गई. राशि ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई. उन्होंने मामले की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी. पुलिस ने अशोक मलिक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.