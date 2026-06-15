ETV Bharat / state

दिल्ली के दयालपुर में बदमाशों ने व्यक्ति पर बरसाई गोलियां, इलाके में मची अफरा-तफरी; जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली में युवक को गोलियों से भूना ( ETV Bharat )