दिल्ली के दयालपुर में बदमाशों ने व्यक्ति पर बरसाई गोलियां, इलाके में मची अफरा-तफरी; जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर घात लगाकर हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग की.
Published : June 15, 2026 at 10:38 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 10:48 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है. नेहरू विहार इलाके में सोमवार शाम करीब छह बजे अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. इस वारदात में व्यक्ति को करीब सात गोलियां लगी. मृतक की पहचान राशिद के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार, तीन हमलावरों ने राशिद को निशाना बनाकर उस पर गोलियां चलाईं. गंभीर रूप से घायल हालत में उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बताया जा रहा है कि घायल राशिद शाम के वक्त अपने घर के पास गली में खड़ा था. इसी दौरान अचानक कुछ हथियारबंद हमलावर वहां पहुंचे और बिना कुछ सोचे-समझे राशिद पर गोलियों की बौछार कर दी. गोलियों की आवाज से पूरी कॉलोनी में भगदड़ और अफरा-तफरी मच गई. इस वारदात को अंजाम देकर हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत खून से लथपथ राशिद को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जीटीबी (GTB) अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उसकी मौत हो गई.
मिली जानकारी के मुताबिक, इससे पहले भी राशिद पर एक बार जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें वह बाल-बाल बचा था. वहीं, पिछले महीने एक विवाद के चलते राजा मेवाती नामक युवक की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप दूसरे गुट पर था. पुलिस को अंदेशा है कि राशिद पर हुआ यह हमला राजा मेवाती की हत्या का बदला या उसी गैंगवार की अगली कड़ी हो सकता है.
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीसीपी नॉर्थ ईस्ट राहुल अलवाल सहित आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस के साथ-साथ एफएसएल (FSL) और क्राइम ब्रांच की टीमों ने भी घटनास्थल का मुआयना कर कारतूसों के खोखे और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं. डीसीपी ने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इलाके में दोबारा कोई हिंसक वारदात न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के सुराग मिल चुके हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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