ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट में थानाध्यक्ष, दारोगा, जेल अधीक्षक के विरूद्ध रिट याचिका दायर

पटना : पटना हाईकोर्ट में चौक थानाध्यक्ष मंजीत ठाकुर, सहयोगी दारोगा गौरव कुमार एवं भागलपुर जेल अधीक्षक राजीव झा के विरूद्ध एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गयी है. अविनाश श्रीवास्तव की पत्नी पिंकी देवी ने अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार के माध्यम से यह याचिका दायर की है.

क्या है इस रिट याचिका में? : याचिका में कहा गया है कि अविनाश श्रीवास्तव एक केस में भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद थे, जो जमानत पर 29 नवंबर 2025 को 10:57 बजे जेल गेट से बाहर निकाले. इसके बाद अविनाश श्रीवास्तव द्वारा ई-रिक्शा रूकवाया गया. उसी समय सादे लिवास में दो लोग आये और अविनाश श्रीवास्तव को पकड़ने लगे. इसके दौरान दोनों में हाथापाई भी हुई. जिसके कारण ई-रिक्शा उलट गया.

'एनकाउंटर की बात कर रहे थे' : फिर दोनों व्यक्तियों द्वारा अविनाश श्रीवास्तव को कार में बैठा लिया गया. जिसके बाद बरौनी रिफाईनरी से लगभग 1 KM पहले एक होटल में दोनों लोगों ने खाना खाया. उसके बाद NTPS थाना लेकर गये. पीछे के रास्ते से थानाध्यक्ष के कार्यालय में लेकर गये. वहां लगभग 1 घंटा रखा गया. फिर सबलपुर थाना लेकर जाया गया. वहां के थाना प्रभारी से दोनों लोग अविनाश श्रीवास्तव को एनकाउंटर करने के लिए बात कर रहे थे. हालांकि सबलपुर थाना प्रभारी के द्वारा इंकार कर दिया गया कि मेरे ऐरिया में एनकाउंटर नहीं कर सकते.

थानाध्यक्ष और ASI पर आरोप : इसके कुछ देर के बाद से कुछ लोग आये और दोनों व्यक्तियों को पिस्तौल एवं गोली दी. फिर अविनाश श्रीवास्तव को गुरुद्वारा, पटना लेकर जाया गया और वहीं लगभग 1 घंटा रखा गया. फिर अंधेरा होने पर चौक थाना में पीछे के रास्ते से लेकर जाया गया. वहां पता चला कि एक व्यक्ति का नाम मनजीत ठाकुर, थानाध्यक्ष, चौक थाना, पटना सिटी एवं दूसरे व्यक्ति का नाम एएसआई गौरव कुमार है.