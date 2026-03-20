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मंदिरों में पूजा-पाठ करने वाली महिलाओं को ये गैंग ऐसे लगाता था चूना

बस्ती: जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, जिले के मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाली एक शातिर महिला गिरोह का कप्तानगंज पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मंदिर में पूजा-पाठ के दौरान श्रद्धालुओं के गहने और नकदी उड़ाने वाली चार महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.





कप्तानगंज थाना प्रभारी थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि यह गिरोह मंदिरों भीड़भाड़ वाले इलाकों में श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर गहने और नकदी की चोरी करता था. पुलिस ने गिरोह की चार महिला सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई सोने की चेन और भारी मात्रा में नकदी बरामद की है.



पुलिस के अनुसार 15 फरवरी को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भारीनाथ शिव मंदिर में एक महिला पूजा करने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान अज्ञात महिलाओं ने चालाकी से महिला के गले से सोने की चेन काट ली थी. पीड़िता की तहरीर पर थाना कप्तानगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस को इस गिरोह की सक्रियता के सुराग मिले.





19 मार्च को मुखबिर की सूचना पर पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने घेराबंदी करते हुए कप्तानगंज स्थित दुर्गा मंदिर के पास से इन चारों महिलाओं को हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान इनके पास से चोरी की सोने की चेन और 20,150 रुपये नकद बरामद हुए. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. सभी महिलाएं संत कबीर नगर की रहने वाली है. इनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है.





पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिला सरोज के खिलाफ बस्ती और गोरखपुर के थानों में चोरी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, आरोपी गुड़िया के खिलाफ भी मुंडेरवा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले दर्ज हैं. आरोपी शीला और मधु पर भी मुकदमे दर्ज हैं. सभी को विधिक कार्रवाी के बाद जेल भेजा जा रहा है. गिरफ्तार करने वाली टीम में कप्तानगंज थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव, थाना नगर थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार, एसओजी टीम के सदस्य और महिला आरक्षी मनोरमा सरोज व शिल्पा रावत शामिल रहे.







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