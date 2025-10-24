40 हजार का इनामी बदमाश 'तहसीलदार' गिरफ्तार, देशी तमंचे समेत जिंदा कारतूस बरामद
पकड़ा गया बदमाश कुख्यात इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है.
Published : October 24, 2025 at 5:39 PM IST
धौलपुर: निहालगंज थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने शुक्रवार को संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए ओंडेला रोड से 40 हजार रुपए के इनामी बदमाश तहसीलदार उर्फ तहसीला को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा सहित दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. बदमाश वारदात के इरादे से प्रकाश कॉलेज के आसपास घूम रहा था.
निहालगंज थाना प्रभारी प्रवेन्द्र कुमार रावत ने बताया कि शुक्रवार को डीएसटी टीम के इंचार्ज प्रेम सिंह एवं कांस्टेबल चरण सिंह को सूचना मिली कि 40 हजार का इनामी बदमाश 30 बर्षीय तहसीलदार उर्फ तहसीला पुत्र सोनेराम गुर्जर ओंड़ेला रोड स्थित प्रकाश कॉलेज के पास वारदात के इरादे से संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. सूचना के आधार पर स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया. पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. इसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का देशी तमंचा समेत दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश तहसीलदार राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है. जिसकी गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर पुलिस द्वारा 20000, मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस द्वारा 10000, मुरैना पुलिस द्वारा 5000 एवं श्योपुर पुलिस द्वारा 5000 का इनाम घोषित किया हुआ था. बदमाश के खिलाफ लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास, रंगदारी एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ जैसे संगीन प्रकरण दर्ज हैं. थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश तहसीलदार एक लाख के कुख्यात इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.