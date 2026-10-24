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लखनऊ में 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मेरठ में लूट की कोशिश के मामले में था वांछित

उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा फील्ड यूनिट ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; UP STF )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा फील्ड यूनिट ने 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी कुणाल उर्फ कुलदीप त्यागी को शनिवार को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मेरठ के मेडिकल थाने में दर्ज लूट की कोशिश के एक मामले में वांछित था. एसटीएफ ने उसे 24 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी तिराहे से पकड़ा. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मेरठ के मेडिकल थाने में दर्ज मुकदमे में दाखिल कराया गया है.

एसटीएफ के मुताबिक, कुणाल उर्फ कुलदीप त्यागी बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव गंगवा का निवासी है. वह लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदलकर छिप रहा था. एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मेरठ के मेडिकल थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 50 हजार रुपये का इनामी आरोपी लखनऊ में मौजूद है. इसके बाद टीम ने संबंधित विवेचना अधिकारी को सूचना देकर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.