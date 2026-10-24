लखनऊ में 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मेरठ में लूट की कोशिश के मामले में था वांछित
आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदलकर छिप रहा था. जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी तिराहे से पकड़ा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:09 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा फील्ड यूनिट ने 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी कुणाल उर्फ कुलदीप त्यागी को शनिवार को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मेरठ के मेडिकल थाने में दर्ज लूट की कोशिश के एक मामले में वांछित था. एसटीएफ ने उसे 24 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी तिराहे से पकड़ा. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मेरठ के मेडिकल थाने में दर्ज मुकदमे में दाखिल कराया गया है.
एसटीएफ के मुताबिक, कुणाल उर्फ कुलदीप त्यागी बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव गंगवा का निवासी है. वह लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदलकर छिप रहा था. एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मेरठ के मेडिकल थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 50 हजार रुपये का इनामी आरोपी लखनऊ में मौजूद है. इसके बाद टीम ने संबंधित विवेचना अधिकारी को सूचना देकर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
घर में लूट की कोशिश में आया था नाम : एसटीएफ की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 15 अप्रैल 2025 को कुणाल अपने साथियों के साथ मेरठ के तक्षशिला कॉलोनी स्थित एक मकान में बड़ी रकम लूटने के इरादे से घुसा था. हालांकि, घर के लोगों के विरोध और शोर मचाने के कारण आरोपी मौके से भाग निकले. इस मामले में मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. कुणाल की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.
हत्या के मामले में भी जेल जा चुका है : पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वर्ष 2018 में नाबालिग रहने के दौरान उसने अपने रिश्तेदार के बेटे मनीष के साथ मिलकर गांव के एक राधास्वामी आश्रम में चोरी की थी. नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था. इसके बाद बुलंदशहर में एटीएम लूटने की कोशिश के मामले में भी उसका नाम सामने आया.
एसटीएफ के मुताबिक, गांव में जमीन के पुराने विवाद के चलते कुणाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सतवीर नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में खुर्जा देहात थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भी गया और करीब डेढ़ साल तक जेल में रहा.
पांच मुकदमों में नाम : एसटीएफ की प्रेस विज्ञप्ति में कुणाल उर्फ कुलदीप त्यागी के खिलाफ बुलंदशहर और मेरठ में कुल पांच मुकदमों का उल्लेख किया गया है. इनमें चोरी, चोरी के प्रयास, हत्या और लूट की कोशिश से जुड़े मामले शामिल हैं. आरोपी के अन्य आपराधिक संपर्कों और गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में सांसद चंद्रशेखर बोले- गठबंधन के रास्ते खुले, इस बार नहीं बंटने देंगे वोट