नशा तस्करी का 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार...चार जिलों में तीन दर्जन केस हैं दर्ज
लंबे समय से वांछित जसराम उर्फ झब्बू मीणा सवाई माधोपुर जिले का एनडीपीएस एक्ट का पहला आरोपी है.
Published : October 30, 2026 at 7:58 PM IST
सवाई माधोपुर: जिले के कुण्डेरा थाना पुलिस एवं डीएसटी ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए के इनामी जसराम उर्फ झब्बू मीणा को गिरफ्तार किया है. थाना पुलिस और डीएसटी ने आरोपी से 13.34 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की. वह पुलिस की टॉप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था. झब्बू का नाम राज्य स्तर पर चिह्नित नशा तस्करों में शामिल है. झब्बू पर सवाई माधोपुर जिले में 31 मामले दर्ज है. इसके अलावा झब्बू पर करौली, टोंक और कोटा जिले में भी प्रकरण दर्ज हैं.
अकेले सवाई माधोपुर में 31 मुकदमे दर्ज: पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी जसराम उर्फ झब्बू मीणा को उसके गांव उलियाना से गिरफ्तार किया गया. वह आरोपी लंबे समय से फरार था. उसके खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं और 25 हजार रुपए इनाम रखा गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी झब्बू के खिलाफ कुण्डेरा, कोतवाली सवाई माधोपुर, मानटाउन, मलारना डूंगर, पीलोदा, कोतवाली करौली, मंडावरी, कुड़गांव, अयाना और नयापुरा कोटा समेत कई थानों में केस दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी से 13.34 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की. मामले में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.
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जिले का एनडीपीएस एक्ट का पहला आरोपी: एसपी ज्येष्ठा ने बताया कि जिले का एनडीपीएस एक्ट का पहला आरोपी जसराम उर्फ झब्बू को उलियाना के मैन गेट से दबोचा. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. नशे की सप्लाई चेन, तस्करी नेटवर्क और इस अवैध कारोबार में जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पता लगाया जा रहा है.
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