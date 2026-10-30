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नशा तस्करी का 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार...चार जिलों में तीन दर्जन केस हैं दर्ज

सवाई माधोपुर पुलिस के शिकंज में आरोपी झब्बू (काली टीशर्ट) ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर: जिले के कुण्डेरा थाना पुलिस एवं डीएसटी ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए के इनामी जसराम उर्फ झब्बू मीणा को गिरफ्तार किया है. थाना पुलिस और डीएसटी ने आरोपी से 13.34 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की. वह पुलिस की टॉप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था. झब्बू का नाम राज्य स्तर पर चिह्नित नशा तस्करों में शामिल है. झब्बू पर सवाई माधोपुर जिले में 31 मामले दर्ज है. इसके अलावा झब्बू पर करौली, टोंक और कोटा जिले में भी प्रकरण दर्ज हैं.