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एटा में 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में ढेर; परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल

एटा में 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में ढेर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र में सुन्ना नहर के पास पुलिस मुठभेड़ में मैनपुरी के एक लाख रुपए के इनामी वीरेंद्र की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र के खिलाफ 53 मुकदमे दर्ज थे और वह अलीगंज में सर्राफा कारोबारी से हुई लूट की वारदात में भी शामिल था. मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी फरार हो गया, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है.

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. परिजनों का दावा है कि वीरेंद्र परिवार के साथ अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने फिरोजाबाद गया था. परिवार ने वीरेंद्र के दो सालों और होने वाले दामाद को भी पुलिस द्वारा हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया है.