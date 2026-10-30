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एटा में 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में ढेर; परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल

परिजनों का दावा है कि वीरेंद्र परिवार के साथ अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने फिरोजाबाद गया था.

एटा में 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में ढेर.
एटा में 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में ढेर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2026 at 7:40 AM IST

3 Min Read
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मैनपुरी: एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र में सुन्ना नहर के पास पुलिस मुठभेड़ में मैनपुरी के एक लाख रुपए के इनामी वीरेंद्र की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र के खिलाफ 53 मुकदमे दर्ज थे और वह अलीगंज में सर्राफा कारोबारी से हुई लूट की वारदात में भी शामिल था. मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी फरार हो गया, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है.

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. परिजनों का दावा है कि वीरेंद्र परिवार के साथ अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने फिरोजाबाद गया था. परिवार ने वीरेंद्र के दो सालों और होने वाले दामाद को भी पुलिस द्वारा हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया है.

परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल. (Video Credit: ETV Bharat)

एटा के पुलिस अधीक्षक एलामारन जी ने बताया कि पिलुआ थाना क्षेत्र में सुन्ना नहर के पास बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान एक लाख रुपए का इनामी वीरेंद्र मारा गया. पुलिस का दावा है कि वीरेंद्र के खिलाफ विभिन्न मामलों में 53 मुकदमे दर्ज थे. इसके अलावा 22 तारीख को अलीगंज में सर्राफा कारोबारी के साथ हुई लूट की वारदात में भी उसका नाम सामने आया था.

पुलिस के मुताबिक, लूट की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने उन्नाव से एक बाइक चोरी की थी. इसी बाइक से अगले दिन अलीगंज पहुंचकर सर्राफा कारोबारी को निशाना बनाया गया था. पुलिस का कहना है कि सुन्ना नहर के पास बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान वीरेंद्र का एक साथी मौके से फरार हो गया. मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ.

मुठभेड़ में मारे गए वीरेंद्र का अंतिम संस्कार मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के उसके पैतृक गांव हरचंदपुर में पुलिस सुरक्षा के बीच कराया गया. हालांकि, घटना को लेकर अब मृतक के परिजनों के आरोपों ने मामले को दूसरा पहलू दे दिया है. परिजनों का कहना है कि वीरेंद्र उनके साथ फिरोजाबाद गया था, जहां उसकी बेटी के लिए लड़का देखने और रिश्ता तय करने की बात थी.

परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वीरेंद्र के दो सालों और होने वाले दामाद को भी हिरासत में ले रखा है। परिजनों के इन आरोपों के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल, पुलिस की ओर से मुठभेड़ को लेकर बताए गए घटनाक्रम और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों के बीच मामले में स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.

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