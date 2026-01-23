दिल्ली पुलिस से पिस्टल लूटने वाला इनामी बदमाश फिरोजाबाद में गिरफ्तार, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली
पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद कर लिया है. मुठभेड़ में दो पुलिस वालों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:29 PM IST
फिरोजाबाद : दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला कर सरकारी पिस्टल लूटने वाला बदमाश फिरोजाबाद में छिपा था. बदमाश पर 50 हजार रुपये का इनाम था. शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल (दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली) की टीम फिरोजाबाद पहुंची और थाना टूण्डला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई सरकारी पिस्टल भी बरामद की है. मुठभेड़ में दो पुलिस वालों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अविनाश उर्फ जानू के रूप में हुई है. बदमाश दिल्ली के मालवीय नगर का रहने वाला है. आरोपी ने दिल्ली के थाना सफदरजंग एन्क्लेव क्षेत्र में पुलिस से सरकारी पिस्टल छीन ली थी. पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की थी.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया, मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे उनकी जान बच गई. अभियुक्त की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए फिरोजाबाद के थाना टूण्डला क्षेत्र में छिप कर रह रहा था. बदमाश के खिलाफ दिल्ली के कई थानों में चोरी, लूट, छिनैती और स्नैचिंग जैसी घटनाओं से जुड़े करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.
गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से लूटी हुई सरकारी पिस्टल, एक मोबाइल फोन और दिल्ली नंबर की स्कूटी भी बरामद की गई है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.
यह भी पढ़ें : बस्ती में ससुराल में विवाहिता की हत्या, कलेक्ट्रेट में मायके पक्ष धरने पर बैठा, सुसाइड करने जा रहे भाई को पुलिस ने पकड़ा