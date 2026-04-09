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पिकनिक स्पॉट पर चाकूबाजी करने वाला गुंडा अरेस्ट, धमतरी की करेलीबड़ी पुलिस ने की कार्रवाई

वारदात वाले दिन आरोपी जबरन पीड़ित से शराब के लिए पैसे मांग रहा था. पैसे नहीं देने पर चाकू से हमला कर दिया.

Criminal arrested
भारतीय न्याय संहिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 8:34 PM IST

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धमतरी: करेलीबड़ी पुलिस ने 2 महीने पहले पिकनिक स्पॉट पर हुए हमले में कार्रवाई की है. पीड़ित पर चाकू से हमला करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है.

पकड़ा गया फरार चाकूबाज

करेलीबड़ी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी त्रिभुवन साहू (25 वर्ष), निवासी ग्राम बुडेनी, 8 फरवरी 2026 को अपने साथियों के साथ पैरी नदी रेत घाट में पिकनिक मनाने गया था. इसी दौरान गांव का ही त्रिलोकी साहू वहां पहुंचा और विवाद करते हुए अश्लील गालियां देने लगा. आरोपी ने मुर्गा और शराब के लिए जबरन पैसों की मांग की. प्रार्थी द्वारा पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपी त्रिलोकी साहू ने आवेश में आकर अपने पास रखे चाकू से त्रिभुवन साहू के बाएं कूल्हे पर वार कर दिया.आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया. घायल युवक को उसके साथियों द्वारा तत्काल शासकीय अस्पताल गोबरा नवापारा ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया.

करेलीबड़ी पुलिस ने की कार्रवाई (ETV Bharat)

पैरी नदी के घाट पर हुई थी वारदात

घटना की रिपोर्ट 9 फरवरी 2026 को पुलिस चौकी करेलीबड़ी में दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा चिकित्सकीय परीक्षण कराया, जिसमें धारदार हथियार से चोट लगना प्रमाणित हुआ. जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी त्रिलोकी साहू (25 वर्ष), पिता शिवनारायण साहू, निवासी ग्राम बुडेनी, को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया गया.

आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1) एवं 118(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. करेलीबड़ी पुलिस की तत्पर कार्रवाई से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी संभव हो सकी. पुलिस ने कहा है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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