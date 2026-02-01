ETV Bharat / state

बरेली में मेडिकल छात्र का अपहरण करने वाला बदमाश गिरफ्तार, यूपीआई से पैसे कराए थे ट्रांसफर

बरेली : फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के अपहरण मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है. आरोपी पर अपहरण, जान से मारने की धमकी और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं. अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है.

थाना प्रभारी प्रयागराज सिंह ने बताया, 10 नवंबर 2025 को गौरव वरपे पुत्र मच्छींद्र वरपे, निवासी थाना सोनई, जनपद अहिल्यानगर (महाराष्ट्र) एवं वर्तमान निवासी राजश्री मेडिकल कॉलेज, बरेली ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में तहरीर दी थी.

पीड़ित ने बताया कि वह अपने मित्र गौरवेंद्र के साथ स्कूटी से झुमका तिराहे से लौट रहा था. इसी दौरान राधा कृष्ण मंदिर के पास ईको वैन सवार बदमाशों ने उनकी स्कूटी को रोककर दोनों का अपहरण कर लिया.

आरोप है कि अपहरणकर्ताओं ने पीड़ितों से यूपीआई पिन पूछकर 59 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद थाना फतेहगंज पश्चिमी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.