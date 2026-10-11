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हरदोई से भागा अपराधी झांसी में बना बाबा काली सरकार, पुलिस ने दबोचा

बाबा काली सरकार को नवरात्र से पहले पुलिस ने दबोचा ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई: पहचान छिपाकर संत के वेश में मंदिर में रह रहा हरदोई का एक वारंटी को झांसी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मऊरानीपुर क्षेत्र के कुंआं गांव स्थित काली सरकार मंदिर में सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार के नाम से रह रहा था. उसकी असली पहचान प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज के रूप में हुई है. उसके विरुद्ध हरदोई शहर कोतवाली में दर्ज दो मामलों में न्यायालय ने वारंट जारी किया है.

क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर रत्नेश सिंह (VIDEO Credit; ETV Bharat) क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर रत्नेश सिंह के अनुसार, प्रदीप शुक्ला लगभग 10 साल पहले हरदोई से भागकर झांसी आया था. यहां वह विभिन्न इलाकों में अलग अलग नाम से रहता रहा. कुछ साल पहले उसने मऊरानीपुर में खुद को एक संत के रुप में स्थापित कर लिया और सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार के नाम से दरबार लगाना शुरू कर दिया.