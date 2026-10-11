हरदोई से भागा अपराधी झांसी में बना बाबा काली सरकार, पुलिस ने दबोचा
पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी, हरदोई पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:19 PM IST
हरदोई: पहचान छिपाकर संत के वेश में मंदिर में रह रहा हरदोई का एक वारंटी को झांसी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मऊरानीपुर क्षेत्र के कुंआं गांव स्थित काली सरकार मंदिर में सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार के नाम से रह रहा था. उसकी असली पहचान प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज के रूप में हुई है. उसके विरुद्ध हरदोई शहर कोतवाली में दर्ज दो मामलों में न्यायालय ने वारंट जारी किया है.
क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर रत्नेश सिंह के अनुसार, प्रदीप शुक्ला लगभग 10 साल पहले हरदोई से भागकर झांसी आया था. यहां वह विभिन्न इलाकों में अलग अलग नाम से रहता रहा. कुछ साल पहले उसने मऊरानीपुर में खुद को एक संत के रुप में स्थापित कर लिया और सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार के नाम से दरबार लगाना शुरू कर दिया.
यहां लोगों के पर्चे देखना, उन्हें ज्योतिष परामर्श देना और ऐसे ही अन्य काम करना शुरू कर दिया. मऊरानीपुर में बड़ी संख्या में लोग उसके दरबार में जाने लगे. फेसबुक पर भी अपने ज्योतिषीय परामर्श की रील डालकर वह लोगों को आकर्षित करता था. फेसबुक पर 3 लाख से अधिक लोग उसके "काली सरकार दरबार" पेज को फॉलो करते हैं.
इस दौरान वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 अक्टूबर को मऊरानीपुर थाना पुलिस ने हरदोई कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और आरोपी सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार को गिरफ्तार कर लिया. वह लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था और मऊरानीपुर क्षेत्र में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था.
गिरफ्तार आरोपी प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज पुत्र मायाराम शुक्ला, हरदोई जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के चौहान थोक-पोक का निवासी है. पुलिस के मुताबिक, उसके विरुद्ध हरदोई न्यायालय में दो मामले लंबित हैं. इनमें एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 394, 397 और 411 तथा दूसरे मामले में धारा 324 का उल्लेख है. दोनों मामलों में न्यायालय से स्थायी वारंट जारी किए गए थे.
गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को हरदोई कोतवाली से आई पुलिस टीम के सुपुर्द कर दिया गया. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश करने के लिए हरदोई रवाना किया गया.
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