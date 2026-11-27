ETV Bharat / state

एमपी से पुलिस कस्टडी से भागा हत्या का दोषी, 25 साल से जयपुर में...पुरानी तस्वीर कैसे बनी गिरफ्तारी में मददगार, जानिए

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo Source: Jaipur Police )

जयपुर: मध्यप्रदेश में हत्या के मामले में करीब 25 साल पहले दोषसिद्ध होने पर पुलिस को चकमा देकर भागा शख्स जयपुर में ​धर लिया गया. वह तब से जयपुर में रह रहा था. यहां उसने प्रॉपर्टी का काम किया और नाई की थड़ी इलाके में शरीफ बनकर रहा, लेकिन आखिर पुलिस की नजर में आ गया. पुलिस ने 25 साल पुरानी फोटो के आधार पर पहचानकर उसे धर दबोचा. हालांकि, शुरुआत में उसने ना नुकुर की, लेकिन पुलिस ने उसे पुरानी फोटो दिखाई तो टूट गया और कबूला कि वह मध्यप्रदेश का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस ने जब आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि उसके खिलाफ मध्यप्रदेश में हत्या, लूट और हथियार तस्करी के 12 मुकदमे दर्ज हैं. अब वह जयपुर पुलिस के शिकंजे में है.

रिकॉर्ड खंगाला तो निकला हिस्ट्रीशीटर: स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश ने बताया कि जयपुर के नाई की थड़ी में प्रॉपर्टी का काम करने वाला 50 वर्षीय अल्ताफ खान हुसैन को पुलिस ने पकड़कर पड़ताल की तो वह मध्यप्रदेश का हिस्ट्रीशीटर निकला. पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो शुरुआत में उसने खुद को शरीफ आदमी बताया. पुलिस के पास उसकी हवालात के बाहर की पुरानी तस्वीर थी, जिसे देखते ही उसके होश गुल हो गए. उसने कबूल किया कि हत्या के मामले में सजा होने के बाद वह मध्यप्रदेश पुलिस के चंगुल से भाग निकला था और तब से जयपुर में शराफत का चोला ओढ़कर रह रहा था.