एमपी से पुलिस कस्टडी से भागा हत्या का दोषी, 25 साल से जयपुर में...पुरानी तस्वीर कैसे बनी गिरफ्तारी में मददगार, जानिए
अल्ताफ निकला हिस्ट्रीशीटर. मध्यप्रदेश में 12 केस दर्ज थे. जयपुर में शरीफ बनकर काट रहा था जीवन.
Published : November 27, 2026 at 4:54 PM IST
जयपुर: मध्यप्रदेश में हत्या के मामले में करीब 25 साल पहले दोषसिद्ध होने पर पुलिस को चकमा देकर भागा शख्स जयपुर में धर लिया गया. वह तब से जयपुर में रह रहा था. यहां उसने प्रॉपर्टी का काम किया और नाई की थड़ी इलाके में शरीफ बनकर रहा, लेकिन आखिर पुलिस की नजर में आ गया. पुलिस ने 25 साल पुरानी फोटो के आधार पर पहचानकर उसे धर दबोचा. हालांकि, शुरुआत में उसने ना नुकुर की, लेकिन पुलिस ने उसे पुरानी फोटो दिखाई तो टूट गया और कबूला कि वह मध्यप्रदेश का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस ने जब आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि उसके खिलाफ मध्यप्रदेश में हत्या, लूट और हथियार तस्करी के 12 मुकदमे दर्ज हैं. अब वह जयपुर पुलिस के शिकंजे में है.
रिकॉर्ड खंगाला तो निकला हिस्ट्रीशीटर: स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश ने बताया कि जयपुर के नाई की थड़ी में प्रॉपर्टी का काम करने वाला 50 वर्षीय अल्ताफ खान हुसैन को पुलिस ने पकड़कर पड़ताल की तो वह मध्यप्रदेश का हिस्ट्रीशीटर निकला. पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो शुरुआत में उसने खुद को शरीफ आदमी बताया. पुलिस के पास उसकी हवालात के बाहर की पुरानी तस्वीर थी, जिसे देखते ही उसके होश गुल हो गए. उसने कबूल किया कि हत्या के मामले में सजा होने के बाद वह मध्यप्रदेश पुलिस के चंगुल से भाग निकला था और तब से जयपुर में शराफत का चोला ओढ़कर रह रहा था.
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सजा होने के बाद जेल जाते समय फरार: उन्होंने बताया कि अल्ताफ मध्यप्रदेश के श्यामगढ़ का रहने वाला है. उसे एमपी पुलिस ने धर्मेंद्र नामक युवक की हत्या के आरोप में अन्य आरोपियों के साथ पकड़ा था. इस मामले में करीब आठ साल कोर्ट में केस चला और आखिर उसे सजा हुई. कोर्ट से जेल जाते समय रास्ते में एक होटल पर रुकने के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला. इसके बाद जयपुर पहुंचा और अपने रिश्तेदार की मदद से यहां रहने लगा. पहले अकेला रहा, बाद में परिवार को भी बुला लिया. वह करीब एक साल से नाई की थड़ी (जयसिंहपुरा खोर) में रह रहा था.
तीन महीने सीएसटी ने रखी नजर: उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) करीब तीन महीने से आरोपी की तलाश में जुटी थी. उसकी धरपकड़ के लिए टीम लगी थी. टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया. टीम को पूरा यकीन हो गया कि यह वही अल्ताफ है, जिसकी तलाश है तो उसे दबोच लिया. उसे गिरफ्तार करने में सीएसटी के सीआई सुनील, विजयपाल, वेदवीर, राजेंद्र और प्रदीप की अहम भूमिका रही. जांच में सामने आया है कि वह स्थानीय लोगों के कम कीमत पर जमीनों से जुड़े सौदे करवाता था, ताकि भरोसा जीत सके.
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मकान मालिक ने नहीं करवाया वैरिफिकेशन: पुलिस पड़ताल में पाया कि नाई की थड़ी स्थित जिस मकान में आरोपी किराए से रह रहा था. उसके मकान मालिक ने उसका बतौर किराएदार पुलिस वैरिफिकेशन नहीं करवाया था. कानूनी तौर पर किराएदार का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी होता है. ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस संबंधित मकान मालिक के खिलाफ भी एक्शन लेने की कवायद में जुटी है. स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि किराएदारों और घरेलू नौकरों का वैरिफिकेशन जरूरी है और यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि किराएदारों या घरेलू नौकरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं.
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