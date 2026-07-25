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यूपी में पुलिस और बदमाशों की बीच मुठभेड़; बागपत में 50 हजार का इनामी विपुल उर्फ खूनी ढेर, चित्रकूट में एक आरोपी व सिपाही घायल

पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि विपुल उर्फ खूनी के खिलाफ करीब 36 मुकदमे पंजीकृत थे.

विपुल उर्फ खूनी (फाइल फोटो), चित्रकूट में मुठभेड़ में घायल आरोपी
विपुल उर्फ खूनी (फाइल फोटो), चित्रकूट में मुठभेड़ में घायल आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:57 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 10:10 PM IST

4 Min Read
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बागपत/चित्रकूट/बुलंदशहर : यूपी के बागपत, चित्रकूट और बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. शनिवार को मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि वांछित अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी पर करीब 36 मुकदमे पंजीकृत थे. पुलिस के अनुसार, विपुल उर्फ खूनी कुख्यात सुशील मूंछ गैंग का सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर था. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर शामली पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के तीन दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों के थानों में दर्ज थे.

पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से दो .32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और खोखे बरामद किए हैं. इसके अलावा मौके से एक बाइक भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल वह आने-जाने और आपराधिक घटनाओं में करता था. एसटीएफ मेरठ और बागपत पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद संयुक्त टीम ने घेराबंदी की.

पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विपुल उर्फ खूनी गोली लगने से घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद हथियारों और बाइक की जांच की जा रही है. साथ ही बदमाश के आपराधिक नेटवर्क, गैंग के अन्य सदस्यों और उससे जुड़े मामलों की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

चित्रकूट में मुठभेड़ में आरोपी व सिपाही घायल : देवांगना घाटी एयरपोर्ट के पास जंगल में बीती 22 जुलाई को युवती (20) के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शनिवार को आरोपियों की तलाश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस की एक आरोपी से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले के पैर में गोली लग गई, जबकि पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल सोनेपुर में भर्ती कराया गया है.

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान हो गई है और दबिश के दौरान पुलिस की एक आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला के साथ के साथ थाना भरतकूप के मड़फा के जंगल में मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, इस दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है. उन्होंने बताया कि अभी दो आरोपियों की पहचान हो चुकी है. पुलिस जल्द ही उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेगी.

बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली : थाना खुर्जा नगर में चेकिंग के दौरान खुर्जा-झांझर रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. शनिवार को पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. टीम ने बाइक सवार एक युवक को रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करते हुए युवक ने भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी फायरिंग में 50 हजार का इनामी आरोपी कुश चौधरी के दोनों पैर में गोली लग गई.

खुर्जा सीओ सुबोध कुमार ने बताया कि थाना खुर्जा नगर पुलिस की शनिवार शाम चेकिंग के दौरान एक आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया. आरोपी पर 50 हजार का इनाम भी घोषित था. आरोपी पर करीब डेढ़ दर्जन लूट, चोरी, गैंगस्टर, अपहरण आदि मुकदमे दर्ज़ हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस का ACTION, मेरठ, गोंडा और चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार

Last Updated : July 25, 2026 at 10:10 PM IST

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