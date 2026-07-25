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यूपी में पुलिस और बदमाशों की बीच मुठभेड़; बागपत में 50 हजार का इनामी विपुल उर्फ खूनी ढेर, चित्रकूट में एक आरोपी व सिपाही घायल

विपुल उर्फ खूनी (फाइल फोटो), चित्रकूट में मुठभेड़ में घायल आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत/चित्रकूट/बुलंदशहर : यूपी के बागपत, चित्रकूट और बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. शनिवार को मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि वांछित अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी पर करीब 36 मुकदमे पंजीकृत थे. पुलिस के अनुसार, विपुल उर्फ खूनी कुख्यात सुशील मूंछ गैंग का सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर था. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर शामली पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के तीन दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों के थानों में दर्ज थे. पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से दो .32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और खोखे बरामद किए हैं. इसके अलावा मौके से एक बाइक भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल वह आने-जाने और आपराधिक घटनाओं में करता था. एसटीएफ मेरठ और बागपत पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद संयुक्त टीम ने घेराबंदी की. पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विपुल उर्फ खूनी गोली लगने से घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद हथियारों और बाइक की जांच की जा रही है. साथ ही बदमाश के आपराधिक नेटवर्क, गैंग के अन्य सदस्यों और उससे जुड़े मामलों की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.