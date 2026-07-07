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एक लाख का इनामी बदमाश विक्की अंबेडकरनगर में ढेर

अंबेडकरनगर: अंबेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र का जगदीशपुर मुस्लिम गांव उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब में यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया.

शातिर बदमाश की पहचान विक्की उर्फ आसिफ अली पुत्र मजहर हुसैन उर्फ बाबू अली के रूप में हुई है. यह कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के धुरैथा मकरनपुर गांव का रहने वाला था. मुठभेड़ मंगलवार सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है.

सूत्रों के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेस से सटे इस क्षेत्र से आवागमन करने के लिए अपराधी इसे सेफ क्षेत्र के रूप में उपयोग करते हैं. बेवाना थाना इलाके के जगदीशपुर मुस्लिमपुर गांव के रास्ते संभवतः विक्की भी जा रहा था जिसकी भनक एसटीएफ को लग गई.

बताया जा रहा है कि विक्की उर्फ आसिफ अली पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बना हुआ था. इस पर हत्या और लूट समेत 25 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. यह आठ साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.

हाल ही बदमाश विक्की ने जौनपुर में डबल मर्डर और शाहजहांपुर के शाहगंज में हत्या की वारदातों को अंजाम देकर सुर्खियों में आया था. इसके बाद से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए और उस पर एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया था.