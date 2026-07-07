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एक लाख का इनामी बदमाश विक्की अंबेडकरनगर में ढेर

यूपी एसटीएफ ने अंबेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मुस्लिम गांव में कानपुर के बदमाश मुठभेड़ में मारा गिराया.

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इनामी बदमाश विक्की अंबेडकरनगर में ढेर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
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अंबेडकरनगर: अंबेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र का जगदीशपुर मुस्लिम गांव उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब में यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया.

शातिर बदमाश की पहचान विक्की उर्फ आसिफ अली पुत्र मजहर हुसैन उर्फ बाबू अली के रूप में हुई है. यह कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के धुरैथा मकरनपुर गांव का रहने वाला था. मुठभेड़ मंगलवार सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है.

सूत्रों के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेस से सटे इस क्षेत्र से आवागमन करने के लिए अपराधी इसे सेफ क्षेत्र के रूप में उपयोग करते हैं. बेवाना थाना इलाके के जगदीशपुर मुस्लिमपुर गांव के रास्ते संभवतः विक्की भी जा रहा था जिसकी भनक एसटीएफ को लग गई.

बताया जा रहा है कि विक्की उर्फ आसिफ अली पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बना हुआ था. इस पर हत्या और लूट समेत 25 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. यह आठ साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.

हाल ही बदमाश विक्की ने जौनपुर में डबल मर्डर और शाहजहांपुर के शाहगंज में हत्या की वारदातों को अंजाम देकर सुर्खियों में आया था. इसके बाद से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए और उस पर एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया था.

चर्चा है कि एसटीएफ की घेराबंदी के दौरान विक्की ने टीम पर कई राउंड फायरिंग भी की. इसके जवाब में एसटीएफ टीम ने भी फायरिंग की. इसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. उसे बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

थानाध्यक्ष बेवाना प्रभाकांत तिवारी हालांकि इस मामले से अनभिज्ञता जता रहे हैं. उनका कहना है कि एसटीएफ टीम ही कार्रवाई कर रही है.

दूसरी ओर एसपी प्राची सिंह ने कहा कि यूपी एसटीएफ टीम की कार्रवाई है. अपराधी का अंबेडकरनगर से संबंधित रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है. इसका विस्तृत विवरण एसटीएफ टीम ही देगी.

थानाध्यक्ष बेवाना प्रभाकांत तिवारी हालांकि इस मामले से अनभिज्ञता जता रहे हैं. उनका कहना है कि एसटीएफ टीम ही कार्रवाई कर रही है.

थानाध्यक्ष बेवाना प्रभाकांत तिवारी हालांकि इस मामले से अनभिज्ञता जता रहे हैं. उनका कहना है कि एसटीएफ टीम ही कार्रवाई कर रही है. दूसरी ओर एसपी प्राची सिंह ने कहा कि यूपी एसटीएफ टीम की कार्रवाई है. अपराधी का अंबेडकरनगर से संबंधित रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है। कहां कि विस्तृत विवरण एसटीएफ टीम ही देगी.

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