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पलामू के पैतृक घर लाया गया सुजीत सिन्हा का शव, पत्नी और बेटे के पहुंचने पर होगा अंतिम संस्कार

पलामूः कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा का शव मंगलवार को पलामू के हुसैनाबाद के पथरा स्थित पैतृक घर पर लाया गया है. बुधवार को सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और बेटा बुधवार को पैतृक गांव में पहुंचेंगे. सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा चाईबासा जेल में है जबकि बेटा बीमार है. साहिबगंज जेल से धनबाद जेल में ट्रांसफर करने के दौरान जामताड़ा में सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर हुआ था. आरोप है कि सूजीत सिन्हा पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था और फायरिंग भी की थी.

मंगलवार को सुजीत सिन्हा का शव पैतृक गांव पर लाया गया. शव को देखने के बाद संख्या में लोग पहुंचे. पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में हाई अलर्ट जारी किया था और गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही.

हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जवान गांव में मौजूद रहे. पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान ने बताया कि बुधवार शाम तीन से चार बजे तक अंतिम संस्कार होगा.

दरअसल, सुजीत सिन्हा अपराध की दुनिया में झारखंड में एक बड़ा और कुख्यात चेहरा था. सुजीत सिन्हा पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और धनबाद समेत कई इलाकों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे. 2005 के बाद से अकेले पलामू में सुजीत सिन्हा पर हत्या एवं रंगदारी के 40 से अधिक मामले दर्ज हो गए थे. हालांकि 2023-24 में 15 से अधिक मुकदमों में सुजीत सिन्हा बरी हुआ था.