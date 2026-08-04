पलामू के पैतृक घर लाया गया सुजीत सिन्हा का शव, पत्नी और बेटे के पहुंचने पर होगा अंतिम संस्कार
पलामू में पथरा स्थित पैतृक घर पर अपराधी सुजीत सिन्हा का शव लाया गया.
Published : August 4, 2026 at 3:17 PM IST
पलामूः कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा का शव मंगलवार को पलामू के हुसैनाबाद के पथरा स्थित पैतृक घर पर लाया गया है. बुधवार को सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और बेटा बुधवार को पैतृक गांव में पहुंचेंगे. सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा चाईबासा जेल में है जबकि बेटा बीमार है. साहिबगंज जेल से धनबाद जेल में ट्रांसफर करने के दौरान जामताड़ा में सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर हुआ था. आरोप है कि सूजीत सिन्हा पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था और फायरिंग भी की थी.
मंगलवार को सुजीत सिन्हा का शव पैतृक गांव पर लाया गया. शव को देखने के बाद संख्या में लोग पहुंचे. पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में हाई अलर्ट जारी किया था और गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही.
हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जवान गांव में मौजूद रहे. पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान ने बताया कि बुधवार शाम तीन से चार बजे तक अंतिम संस्कार होगा.
दरअसल, सुजीत सिन्हा अपराध की दुनिया में झारखंड में एक बड़ा और कुख्यात चेहरा था. सुजीत सिन्हा पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और धनबाद समेत कई इलाकों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे. 2005 के बाद से अकेले पलामू में सुजीत सिन्हा पर हत्या एवं रंगदारी के 40 से अधिक मामले दर्ज हो गए थे. हालांकि 2023-24 में 15 से अधिक मुकदमों में सुजीत सिन्हा बरी हुआ था.
सुजीत सिन्हा पहली बार 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ था. उस दौरान सुजीत सिन्हा ने जेल से ही मैट्रिक की परीक्षा दी थी. 2007 में पलामू के मेदिनीनगर में सुजीत सिन्हा टेंडर विवाद में दो भाइयों की हत्या की. साल 2019 में पलामू कोर्ट में सुजीत सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सुजीत सिन्हा का एक घर मेदिनीनगर के श्रीराम पथ के इलाके में भी है.
इसे भी पढ़ें- गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकांउटर: शव का हुआ पोस्टमार्टम, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप
इसे भी पढ़ें- जामताड़ा में देर रात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर, जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
इसे भी पढ़ें- गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, जेल शिफ्टिंग के दौरान एनकाउंटर!