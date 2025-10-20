बिहार में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, कुख्यात सिकंदर साहनी को लगी गोली!
मोतिहारी में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है. वांछित अपराधी सिकंदर साहनी को गोली लगी है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 20, 2025 at 2:06 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी सिकंदर साहनी के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में सिकंदर साहनी के पांव में गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई: मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि कई लूट और अन्य आपराधिक मामलों में वांछित अपराधी सिकंदर साहनी राजपुर थाना क्षेत्र में देखा गया है. इस सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी ने पकड़ीदयाल एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की.
छापेमारी के दौरान हुई मुठभेड़: पुलिस टीम ने रात में राजपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी शुरू की, जैसे ही पुलिस उक्त स्थान पर पहुंची, सिकंदर साहनी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें सिकंदर के पांव में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा.
घायल अपराधी चल रहा है इलाज: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तुरंत घायल सिकंदर साहनी को कब्जे में लिया और उसे मोतिहारी के सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.
सिकंदर साहनी का आपराधिक इतिहास: पुलिस के अनुसार, सिकंदर साहनी मोतिहारी के तुरकौलिया, राजपुर, पकड़ीदयाल, और मधुबन थाना क्षेत्रों में कई लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं में वांछित था. इसके अलावा, बिहार के बाहर कई अन्य राज्यों में भी उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को उसकी तलाश लंबे समय से थी.
एसपी की अपराधियों को चेतावनी: मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस घटना के बाद सख्त संदेश देते हुए कहा कि मोतिहारी में अपराध करने वालों की खैर नहीं. जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा, उसका हश्र सिकंदर साहनी जैसा ही होगा. उन्होंने पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की.
"मोतिहारी में अपराध करने वालों की खैर नहीं है. जो भी अगर इस तरह की घटना को अंजाम देगा, उसका हश्र यही होगा."-स्वर्ण प्रभात, एसपी
जिले में बढ़ रही पुलिस की सक्रियता: यह मुठभेड़ मोतिहारी पुलिस की अपराध के खिलाफ सख्ती को दिखाती है. जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार छापेमारी और गश्त बढ़ा रही है. सिकंदर साहनी जैसे कुख्यात अपराधी के खिलाफ इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा की भावना बढ़ी है.
