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रांची में दिनदहाड़े गोलीबारी! अपराधियों ने युवक को मारी गोली, रक्षा राज्य मंत्री के घर के पास हुई घटना

रांची में एक युवक को गोली मार दी गई. यह घटना रक्षा राज्य मंत्री के बगल वाली गली में हुई.

YOUTH SHOT IN RANCHI
घायल युवक के साथ मौजूद रक्षा राज्य मंत्री (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 10:51 AM IST

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Updated : April 21, 2026 at 1:02 PM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी रांची के पंडरा इलाके में दिनदहाड़े गोलीबारी हुई है. इस गोलीबारी में भार्गव सिंह नाम का युवक घयाल हो गया है. गोलीबारी की वारदात में घायल युवक को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया.

रक्षा राज्य मंत्री के बगल गली में हुई गोलीबारी

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास के पास वाली गली में अपराधियों ने एक युवक को दिनदहाड़े गोली मार दी. इस वारदात में भार्गव सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया. अपने घर के पास गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद रक्षा राज्य मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और अपने सुरक्षाकर्मियो की सहायता से गंभीर रूप से घयाल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक को पीछे से गोली मारी गई है.

पंडरा इलाके में गोलीबारी की घटना पर प्रत्यक्षदर्शी का बयान (Etv Bharat)

मंदिर से लौट ले रहा था युवक

स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक हनुमान मंदिर से पूजा करने के बाद अपना प्रसाद लेकर वापस मुड़ ही रहा था कि तभी नकाबपोश एक अपराधी ने उसे पीछे से गोली मार दी, जिससे भार्गव सिंह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गया. शोरगुल की आवाज सुनकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल भिजवाया.

जमीन विवाद में गोलीबारी

घायल युवक भार्गव सिंह ने बयान दिया कि रातू इलाके में स्थित जमीन मामले में उस पर विजय नामक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है. बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

कानून व्यवस्था पर सवाल

दिनदहाड़े हुई गोलीबारी के बाद एक तरफ पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी की सुरक्षा पर सवाल उठाया है. उन्होंने बताया कि घायल को अस्पताल भेज दिया गया है. जहां उसका इलाज जारी है.

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Last Updated : April 21, 2026 at 1:02 PM IST

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