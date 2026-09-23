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धनबाद में पुलिस-अपराधी मुठभेड़, एक अपराधी को गोली लगी

धनबाद: जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के ईस्ट बसुरिया में बुधवार देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक अपराधी के घायल है. घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुटी है.

एसएसपी प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पिछले दिन पहले वासेपुर में हुई फायरिंग की घटना के आरोपियों की तलाश की जा रही थी.

पुलिस और अपराधियों का आमना-सामना

एसएसपी के मुताबिक, वासेपुर में फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे. पुलिस को इन अपराधियों के संबंध में सूचना मिली थी. इसी दौरान ईस्ट बसुरिया क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों का आमना-सामना हो गया और मुठभेड़ शुरू हो गई.

घटनास्थल से जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य