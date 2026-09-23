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धनबाद में पुलिस-अपराधी मुठभेड़, एक अपराधी को गोली लगी

धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल हुआ है. रिपोर्ट नरेंद्र निषाद.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 11:01 PM IST

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धनबाद: जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के ईस्ट बसुरिया में बुधवार देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक अपराधी के घायल है. घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुटी है.

एसएसपी प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पिछले दिन पहले वासेपुर में हुई फायरिंग की घटना के आरोपियों की तलाश की जा रही थी.

पुलिस और अपराधियों का आमना-सामना

एसएसपी के मुताबिक, वासेपुर में फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे. पुलिस को इन अपराधियों के संबंध में सूचना मिली थी. इसी दौरान ईस्ट बसुरिया क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों का आमना-सामना हो गया और मुठभेड़ शुरू हो गई.

घटनास्थल से जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य

मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को गोली लगी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मुठभेड़ में शामिल अन्य अपराधी कौन थे और वे मौके से किस दिशा में फरार हुए हैं.

बता दें कि पिछले दिनों वासेपुर के भूली मोड में बाइक सवार अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई थी. जिसमें तीन लोग घायल हुए थे. वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के भाई शानू खान एक दुकानदार सद्दाम और एक महिला कुमकुम घायल हुई थी.

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POLICE ENCOUNTER IN DHANBAD
पुलिस अपराधी मुठभेड़
पुलिस की गोली से एक घायल
CRIMINAL SHOT DURING ENCOUNTER

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