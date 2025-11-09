ETV Bharat / state

रांची में स्कूटी सवार लड़की को मारी गई गोली, हालत गंभीर

रांची में फायरिंग की घटना घटी है. एक लड़की को गोली मारी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

CRIMINAL SHOOTS GIRL
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 9, 2025 at 9:17 AM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी में अपराधियों ने दुसाहस दिखाते हुए शनिवार की देर रात नगड़ी इलाके में एक युवती को गोली मारकर घायल कर दिया. गोलीबारी में घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घायल युवती की पहचान नगड़ी की मनीषा के रूप में हुई.

क्या है मामला

नगड़ी थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार की देर रात मनीषा तिर्की के नाम की एक महिला को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई. गोली मनीषा की पीठ में लगी है. गोली लगने की वजह से मनीषा की स्थिति का गंभीर बनी हुई है. अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है.

मनीषा के भाई बबलू तिर्की ने बताया कि उसकी बहन कटहल मोड़ स्थित एक दवा दुकान में काम करती है. शनिवार की रात मनीषा ड्यूटी खत्म कर अपनी एक सहेली के साथ स्कूटी से वापस घर लौट रही थी. जैसे ही घर से कुछ ही दूरी पर उसकी बहन स्कूटी से उतरी तभी पीछे से बाइक पर सवार एक युवक पहुंचा और उसे गोली मारकर फरार हो गया. रात का समय होने की वजह से हमलावर तेजी के साथ भाग गया.

पुलिस जांच में जुटी

गोलीबारी में घायल हुई मनीषा की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है. वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी की घटना की जांच रांची पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया की गोलीबारी में शामिल अपराधी के पहचान और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, अपराधी जल्द ही गिरफ्तार होगा.

हाल में ही शादी ठीक हुई थी मनीषा की

मनीषा के भाई बबलू तिर्की ने बताया कि हाल में ही मनीषा की शादी ठीक हुई है. परिवार शादी की तैयारी में जुटा हुआ था तभी यह वारदात सामने आ गई. गोलीबारी में बुरी तरह से जख्मी मनीषा को होश नहीं आया है. इसकी वजह से पुलिस उसका बयान भी नहीं ले पाई है. पुलिस इस मामले की जांच प्रेम प्रसंग को लेकर भी कर रही है.

Last Updated : November 9, 2025 at 11:44 AM IST

TAGGED:

FIRING IN RANCHI
RANCHI POLICE
रांची में फायरिंग
लड़की को गोली मारी
CRIMINAL SHOOTS GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.