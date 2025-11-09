ETV Bharat / state

रांची में स्कूटी सवार लड़की को मारी गई गोली, हालत गंभीर

रांचीः राजधानी में अपराधियों ने दुसाहस दिखाते हुए शनिवार की देर रात नगड़ी इलाके में एक युवती को गोली मारकर घायल कर दिया. गोलीबारी में घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घायल युवती की पहचान नगड़ी की मनीषा के रूप में हुई.



क्या है मामला

नगड़ी थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार की देर रात मनीषा तिर्की के नाम की एक महिला को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई. गोली मनीषा की पीठ में लगी है. गोली लगने की वजह से मनीषा की स्थिति का गंभीर बनी हुई है. अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है.

मनीषा के भाई बबलू तिर्की ने बताया कि उसकी बहन कटहल मोड़ स्थित एक दवा दुकान में काम करती है. शनिवार की रात मनीषा ड्यूटी खत्म कर अपनी एक सहेली के साथ स्कूटी से वापस घर लौट रही थी. जैसे ही घर से कुछ ही दूरी पर उसकी बहन स्कूटी से उतरी तभी पीछे से बाइक पर सवार एक युवक पहुंचा और उसे गोली मारकर फरार हो गया. रात का समय होने की वजह से हमलावर तेजी के साथ भाग गया.



पुलिस जांच में जुटी

गोलीबारी में घायल हुई मनीषा की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है. वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी की घटना की जांच रांची पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया की गोलीबारी में शामिल अपराधी के पहचान और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, अपराधी जल्द ही गिरफ्तार होगा.



हाल में ही शादी ठीक हुई थी मनीषा की

मनीषा के भाई बबलू तिर्की ने बताया कि हाल में ही मनीषा की शादी ठीक हुई है. परिवार शादी की तैयारी में जुटा हुआ था तभी यह वारदात सामने आ गई. गोलीबारी में बुरी तरह से जख्मी मनीषा को होश नहीं आया है. इसकी वजह से पुलिस उसका बयान भी नहीं ले पाई है. पुलिस इस मामले की जांच प्रेम प्रसंग को लेकर भी कर रही है.