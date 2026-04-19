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पीलीभीत: पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी लुटेरा घायल

खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर शुरू कर दी थी फायरिंग

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पीलीभीत: पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी लुटेरा घायल (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 19, 2026 at 8:35 PM IST

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पीलीभीत : पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. शनिवार रात को व्यापार मंडल तिराहा के पास चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50 हजार के इनामी शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया. आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


क्या था मामला?
दरअसल, बीते 9 मार्च को जहानाबाद क्षेत्र में सेवानिवृत्त शिक्षक श्याम बिहारी लाल के साथ कार सवार चार बदमाशों ने 23 हजार रुपए की लूट की थी. इस संबंध में थाना जहानाबाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी थी. इस प्रकरण में दो आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं.


थानाध्यक्ष प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि लूट का वांछित आरोपी सहादत अली पुत्र इश्तियाक अली (निवासी कुशीनगर), जिस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित है, वह पीलीभीत से बरेली की ओर जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. सियावाली पट्टी रेलवे क्रॉसिंग के पास जब एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया, तो उसने भागने का प्रयास किया, फिर खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.


पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर गया. पुलिस ने घायल आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा (315 बोर) और जिंदा कारतूस समेत घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है. सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले 50 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है.

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