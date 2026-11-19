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'ईक्षणा' वैन': पलक झपकते ही खंगाल लेती है अपराधियों की कुंडली, जानिए दिल्ली पुलिस की हाईटेक मोबाइल सर्विलांस वैन की खूबियां

दिल्ली पुलिस की हाईटेक मोबाइल सर्विलांस वैन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में यदि आप घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान और निश्चिंत दोनों हो जाइए. निश्चिंत इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है, और सावधान इसलिए क्योंकि मेले में प्रवेश करने से पहले ही आपका चेहरा दिल्ली पुलिस के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम की पैनी नजरों से गुजरेगा.

किसी भी संदिग्ध गतिविधि, जेबकतरी या आपराधिक वारदात को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार परंपरागत पुलिसिंग के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का कड़ा पहरा बैठाया है.

पुलिस की हाईटेक मोबाइल सर्विलांस वैन (Video Credit; ETV Bharat) क्या है दिल्ली पुलिस की 'ईक्षणा' वैन और कैसे करती है काम?

ट्रेड फेयर के प्रमुख प्रवेश द्वारों, विशेषकर गेट नंबर 10 और अन्य पब्लिक एंट्री गेट्स के बाहर दिल्ली पुलिस ने अपने खास हाईटेक सर्विलांस वाहन 'ईक्षणा' को तैनात किया है. नीले और काले रंग के डिजिटल प्रिंट वाली इस अत्याधुनिक वैन की छत और चारों तरफ हाई-रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे और पीटीजेड (PTZ) कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) यानी चेहरा पहचानने वाली तकनीक से लैस हैं. ईक्षणा' वैन की खासियत (ETV Bharat) ​जैसे ही कोई दर्शक प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है, वैन पर लगे कैमरे पलक झपकते ही उसके चेहरे को स्कैन कर लेते हैं. वैन के अंदर मौजूद कंट्रोल रूम में दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हजारों सक्रिय अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और संदिग्धों का डेटाबेस पहले से फीड है. सिस्टम तुरंत स्कैन किए गए चेहरे का मिलान इस क्रिमिनल डेटाबेस से करता है. यदि किसी व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मैच होता है, तो वैन के भीतर बैठे पुलिसकर्मियों के सिस्टम पर तुरंत अलर्ट बज उठता है. अलर्ट मिलते ही वैन में तैनात स्टाफ बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को सूचित करता है और संबंधित व्यक्ति को गेट पर ही रोककर पूछताछ व वेरिफिकेशन शुरू कर दी जाती है. 'ईक्षणा' वैन (Photo Credit; ETV Bharat) यह भी पढ़ें- भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कल से, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे उद्घाटन, जानिए कैसे मिलेंगे टिकट ​पब्लिक डेज की भीड़ को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद

ट्रेड फेयर में शुरुआती दिनों के 'बिजनेस डेज' समाप्त होने के साथ ही अब 'पब्लिक डेज' की शुरुआत हो रही है, जिसमें आम जनता के लिए मेले के दरवाजे खुलने से भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. बढ़ती भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए 'ईक्षणा' वैन की भूमिका बेहद अहम हो गई है. डीसीपी मनजीत श्योराण की राय (ETV Bharat) इस विशेष सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी देते हुए ट्रेड फेयर के डीसीपी मनजीत श्योराण ने बताया कि, इस वैन में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगा हुआ है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने इसमें बड़ी संख्या में अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री का डेटा डाला हुआ है. वैन पर लगे कैमरे लगातार लोगों के चेहरों को रिकॉग्नाइज करते रहते हैं और हमारे बैकएंड डेटा से उनका मिलान करते हैं. अगर कोई ऐसा संदिग्ध नजर आता है जिसकी पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो सिस्टम हमें तुरंत संकेत दे देता है. इसके बाद हम आगे उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि उसके आने का उद्देश्य क्या है, और यदि कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है, तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाती है. ​डीसीपी मनजीत श्योराण ने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस इस तकनीक का इस्तेमाल लंबे समय से बड़े सार्वजनिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सफलतापूर्वक करती आ रही है. पब्लिक डेज के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सभी प्रमुख पब्लिक एंट्री गेट्स पर इन विशेष सर्विलांस वाहनों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा सके. दिल्ली पुलिस की हाईटेक वैन (ETV Bharat)