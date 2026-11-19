'ईक्षणा' वैन': पलक झपकते ही खंगाल लेती है अपराधियों की कुंडली, जानिए दिल्ली पुलिस की हाईटेक मोबाइल सर्विलांस वैन की खूबियां
कोई दर्शक प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है, वैन पर लगे कैमरे पलक झपकते ही उसके चेहरे को स्कैन करता हैं. संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट
Published : November 19, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में यदि आप घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान और निश्चिंत दोनों हो जाइए. निश्चिंत इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है, और सावधान इसलिए क्योंकि मेले में प्रवेश करने से पहले ही आपका चेहरा दिल्ली पुलिस के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम की पैनी नजरों से गुजरेगा.
किसी भी संदिग्ध गतिविधि, जेबकतरी या आपराधिक वारदात को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार परंपरागत पुलिसिंग के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का कड़ा पहरा बैठाया है.
क्या है दिल्ली पुलिस की 'ईक्षणा' वैन और कैसे करती है काम?
ट्रेड फेयर के प्रमुख प्रवेश द्वारों, विशेषकर गेट नंबर 10 और अन्य पब्लिक एंट्री गेट्स के बाहर दिल्ली पुलिस ने अपने खास हाईटेक सर्विलांस वाहन 'ईक्षणा' को तैनात किया है. नीले और काले रंग के डिजिटल प्रिंट वाली इस अत्याधुनिक वैन की छत और चारों तरफ हाई-रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे और पीटीजेड (PTZ) कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) यानी चेहरा पहचानने वाली तकनीक से लैस हैं.
जैसे ही कोई दर्शक प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है, वैन पर लगे कैमरे पलक झपकते ही उसके चेहरे को स्कैन कर लेते हैं. वैन के अंदर मौजूद कंट्रोल रूम में दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हजारों सक्रिय अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और संदिग्धों का डेटाबेस पहले से फीड है. सिस्टम तुरंत स्कैन किए गए चेहरे का मिलान इस क्रिमिनल डेटाबेस से करता है. यदि किसी व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मैच होता है, तो वैन के भीतर बैठे पुलिसकर्मियों के सिस्टम पर तुरंत अलर्ट बज उठता है. अलर्ट मिलते ही वैन में तैनात स्टाफ बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को सूचित करता है और संबंधित व्यक्ति को गेट पर ही रोककर पूछताछ व वेरिफिकेशन शुरू कर दी जाती है.
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पब्लिक डेज की भीड़ को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद
ट्रेड फेयर में शुरुआती दिनों के 'बिजनेस डेज' समाप्त होने के साथ ही अब 'पब्लिक डेज' की शुरुआत हो रही है, जिसमें आम जनता के लिए मेले के दरवाजे खुलने से भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. बढ़ती भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए 'ईक्षणा' वैन की भूमिका बेहद अहम हो गई है.
इस विशेष सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी देते हुए ट्रेड फेयर के डीसीपी मनजीत श्योराण ने बताया कि,
इस वैन में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगा हुआ है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने इसमें बड़ी संख्या में अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री का डेटा डाला हुआ है. वैन पर लगे कैमरे लगातार लोगों के चेहरों को रिकॉग्नाइज करते रहते हैं और हमारे बैकएंड डेटा से उनका मिलान करते हैं. अगर कोई ऐसा संदिग्ध नजर आता है जिसकी पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो सिस्टम हमें तुरंत संकेत दे देता है. इसके बाद हम आगे उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि उसके आने का उद्देश्य क्या है, और यदि कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है, तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाती है.
डीसीपी मनजीत श्योराण ने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस इस तकनीक का इस्तेमाल लंबे समय से बड़े सार्वजनिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सफलतापूर्वक करती आ रही है. पब्लिक डेज के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सभी प्रमुख पब्लिक एंट्री गेट्स पर इन विशेष सर्विलांस वाहनों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा सके.
2000 सीसीटीवी कैमरे और 7000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों का घेरा
हाईटेक सर्विलांस वैन के अलावा पूरे ट्रेड फेयर परिसर को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया है. दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बहु-स्तरीय सुरक्षा प्लान लागू किया है.
सीसीटीवी निगरानी: पूरे मेला परिसर, हॉल और बाहरी रास्तों पर करीब 2,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग सेंट्रल कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जा रही है.
चप्पे चप्पे पर नजर
मेले के भीतर और बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के जवान, अधिकारी और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं.
निजी सुरक्षा गार्ड: पुलिस बल के साथ समन्वय बनाकर भीड़ प्रबंधन और चेकिंग के लिए करीब 2,000 निजी सुरक्षा गार्डों की भी ड्यूटी लगाई गई है.
CJP प्रदर्शनों में हुई थी तैनात
दिल्ली पुलिस की इस हाईटेक सर्विलांस वैन 'ईक्षणा' का इस्तेमाल इससे पहले राजधानी में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों (सीजेपी/सीएए प्रोटेस्ट) के दौरान भी संदिग्धों और उपद्रवियों की पहचान करने के लिए किया जा चुका है. जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था. जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस तकनीक का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा जुटाने व उन्हें चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे जंतर-मंतर जैसे लोकतांत्रिक स्थान की प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
क्या है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF)?
- दुनिया का बड़ा व्यापारिक मंच: भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा आयोजित देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला.
- 45वां संस्करण: नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित 'भारत मंडपम' में 14 से 27 नवंबर 2026 तक आयोजन.
- 2026 की थीम: इस बार की थीम 'विकास और विरासत' (Vikas aur Virasat) रखी गई है.
- व्यापार और संस्कृति का संगम: देश-विदेश के उद्योग, स्टार्टअप्स, हस्तशिल्प, हैंडलूम, तकनीक और खान-पान का एक ही छत के नीचे प्रदर्शन.
- B2B और B2C मॉडल: शुरुआती 5 दिन (14–18 नवंबर) व्यापारियों के लिए, और 19 से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला.
- विशाल भागीदारी: 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 17 हॉलों में 3,500 से ज्यादा प्रदर्शक शामिल.
बता दें कि इस बार ट्रेड फेयर में एंट्री से लेकर एग्जिट तक सुरक्षा का ऐसा जाल बिछाया गया है जिससे अपराधियों का बच निकलना नामुमकिन है. एक ओर जहां सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की टीमें भीड़ के बीच तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर 'ईक्षणा' जैसी हाईटेक वैन बिना किसी को रोके या परेशान किए चुपचाप हर चेहरे की कुंडली खंगाल रही है. दिल्ली पुलिस की इस आधुनिक पहल से न केवल मेले में आने वाले परिवारों और व्यापारियों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है, बल्कि अपराध करने की मंशा से आने वाले तत्वों में भी खौफ पैदा हुआ है.
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