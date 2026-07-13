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लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े दो वांछित आजमगढ़ से गिरफ्तार; दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई

दोनों के खिलाफ पहले से हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 12:01 PM IST

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आजमगढ़: जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. महराजगंज थाना क्षेत्र के भटिनी गांव निवासी अभिनव सिंह उर्फ मोटा उर्फ आकाश सिंह और विवेक यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. दोनों के खिलाफ पहले से हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है.

आजमगढ़ जिले के एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के भटिनी गांव निवासी अभिनव सिंह उर्फ मोटा उर्फ आकाश सिंह के विरुद्ध वर्ष 2024 में दिल्ली की स्पेशल सेल (लोधी) में हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है. इसके अलावा वर्ष 2026 में थाना नॉर्थ रोहिणी, नई दिल्ली में जबरन वसूली और हत्या के प्रयास का मामला भी पंजीकृत है.

वहीं, वर्ष 2021 में महराजगंज थाने में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और SC/ST एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था. दूसरे आरोपी भटिनी गांव निवासी विवेक यादव के खिलाफ वर्ष 2023 में कप्तानगंज थाने में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है.

डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 11 जुलाई 2026 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखने के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. स्थानीय पुलिस के अनुसार, दोनों के आपराधिक इतिहास और अन्य गतिविधियों का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है.

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