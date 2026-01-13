पलामू में कपड़ा कारोबारी से एक करोड़ की रंगदारी, प्रिंस खान ने किया इंटरनेशनल कॉल

पलामू में कपड़ा कारोबारी से एक करोड़ की रंगदारी, प्रिंस खान ने किया इंटरनेशनल कॉल
कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने पलामू के कपड़ा कारोबारी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी है.
Published : January 13, 2026 at 7:01 PM IST
पलामूः जिला में एक बड़े कपड़ा कारोबारी से अपराधी प्रिंस खान ने एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है. प्रिंस खान ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के माध्यम से कपड़ा कारोबारी को धमकी दी है और रंगदारी की मांग की है. कपड़ा कारोबारी का प्रतिष्ठान मेदिनीनगर पंचमुहान के इलाके में है.
इस मामले को लेकर पीड़ित कपड़ा कारोबारी ने पूरे मामले में शिकायत पुलिस से की है. पुलिस में शिकायत आने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना में अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार में पूरे मामले की पुष्टि की है.
थाना प्रभारी ने बताया कि रंगदारी और धमकी मामले में प्राथमिक की दर्ज की गई है और पूरे मामले में अनुसंधान शुरू किया गया है. कारोबारी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और पुलिस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है. प्रिंस खान ने इंटरनेशनल नंबर से कपड़ा कारोबारी को व्हाट्सएप कॉल किया है और व्हाट्सएप मैसेज भेजा है. इस व्हाट्सएप मैसेज और कॉल में पलामू के एक गैंगस्टर का जिक्र किया है और कहा है कि वह भी उसे नहीं बचा पाएगा.
दरअसल, पलामू पुलिस ने प्रिंस खान से जुड़े हुए तीन शूटरों को कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था. शूटरों से कुवैत में बैठा एक व्यक्ति प्रिंस खान के तरफ से संपर्क किया था. इससे पहले प्रिंस खान ने पलामू के एक सोना कारोबारी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के शूटरों को पकड़ लिया था. इस दौरान हथियार भी बरामद हुए थे. सोना कारोबारी के बाद यह दूसरा मामला है कि पलामू में प्रिंस खान के द्वारा रंगदारी की मांग की गई है.