रेवाड़ी में बदमाशों की निकाली गई परेड, गूंजे “पुलिस जिंदाबाद” के नारे, लोगों की उमड़ी भीड़, बनाया वीडियो

बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को धमकाया था: इस बारे में डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि, "घटना 26 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे की है, जब चार बदमाश स्कॉर्पियो कार में सवार होकर पोसवाल चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंचे. पिस्टल के बल पर बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को धमकाया कि या तो वे एक करोड़ रुपये की रंगदारी दें या फिर उनकी फैक्ट्री में चल रहे ट्रांसपोर्ट ठेके में हिस्सेदारी दें. विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए."

रेवाड़ी: रेवाड़ी पुलिस ने शनिवार को एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले चार बदमाशों की शहर में परेड निकाली. जैसे ही आरोपी खुले वाहन में पुलिस सुरक्षा के बीच निकाले गए, शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने “रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद” के नारे लगाए और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य के वीडियो बनाए.

सभी आरोपी आदतन: डीएसपी ने आगे बताया कि, "सूचना मिलते ही पुलिस ने रातभर छापेमारी कर मुख्य आरोपी रवि सहित चारों आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस के अनुसार आरोपियों का स्थानीय अपराधियों से पुराना संबंध रहा है और वे रंगदारी व धमकाने के कई मामलों में पहले भी शामिल रह चुके हैं."

बदमाशों की निकाली गई परेड: मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे आरोपियों की शिनाख्त परेड आयोजित की. यह परेड अंबेडकर चौक से शुरू होकर माता चौक होते हुए पोसवाल चौक (घटनास्थल) तक निकाली गई. इस दौरान डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योराण स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की.

आरोपियों से पूछताछ जारी:पुलिस की मानें तो इस कार्रवाई का मकसद लोगों में कानून के प्रति भरोसा बढ़ाना और अपराधियों में डर कायम करना है. परेड के दौरान आसपास के बाजारों में लोग घरों और दुकानों की छतों पर चढ़कर नजारा देखने लगे. भीड़ में कई लोगों ने कहा कि “ऐसी कार्रवाइयां नियमित हों, ताकि अपराधियों का हौसला पस्त रहे.” पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की जांच के लिए अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है.

