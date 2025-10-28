ETV Bharat / state

रेवाड़ी में बदमाशों की निकाली गई परेड, गूंजे “पुलिस जिंदाबाद” के नारे, लोगों की उमड़ी भीड़, बनाया वीडियो

रेवाड़ी में रंगदारी मांगने के आरोप में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने परेड निकाला.

CRIMINAL PARADE IN REWARI
बदमाशों की निकाली गई परेड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: रेवाड़ी पुलिस ने शनिवार को एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले चार बदमाशों की शहर में परेड निकाली. जैसे ही आरोपी खुले वाहन में पुलिस सुरक्षा के बीच निकाले गए, शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने “रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद” के नारे लगाए और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य के वीडियो बनाए.

बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को धमकाया था: इस बारे में डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि, "घटना 26 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे की है, जब चार बदमाश स्कॉर्पियो कार में सवार होकर पोसवाल चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंचे. पिस्टल के बल पर बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को धमकाया कि या तो वे एक करोड़ रुपये की रंगदारी दें या फिर उनकी फैक्ट्री में चल रहे ट्रांसपोर्ट ठेके में हिस्सेदारी दें. विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए."

रेवाड़ी में बदमाशों की निकाली गई परेड (Etv Bharat)

सभी आरोपी आदतन: डीएसपी ने आगे बताया कि, "सूचना मिलते ही पुलिस ने रातभर छापेमारी कर मुख्य आरोपी रवि सहित चारों आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस के अनुसार आरोपियों का स्थानीय अपराधियों से पुराना संबंध रहा है और वे रंगदारी व धमकाने के कई मामलों में पहले भी शामिल रह चुके हैं."

बदमाशों की निकाली गई परेड: मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे आरोपियों की शिनाख्त परेड आयोजित की. यह परेड अंबेडकर चौक से शुरू होकर माता चौक होते हुए पोसवाल चौक (घटनास्थल) तक निकाली गई. इस दौरान डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योराण स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की.

आरोपियों से पूछताछ जारी:पुलिस की मानें तो इस कार्रवाई का मकसद लोगों में कानून के प्रति भरोसा बढ़ाना और अपराधियों में डर कायम करना है. परेड के दौरान आसपास के बाजारों में लोग घरों और दुकानों की छतों पर चढ़कर नजारा देखने लगे. भीड़ में कई लोगों ने कहा कि “ऐसी कार्रवाइयां नियमित हों, ताकि अपराधियों का हौसला पस्त रहे.” पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की जांच के लिए अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर से मांगी रंगदारी, पिस्टल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, एक आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

REWARI EXTORTION CASE
ONE CRORE EXTORTION DEMAND REWARI
REWARI TRANSPORTER THREAT CASE
रेवाड़ी में बदमाशों की परेड
CRIMINAL PARADE IN REWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.