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पुलिस पर फायर कर नदी में कूद गया बदमाश: पैर में फ्रैक्चर, अब अस्पताल में हिरासत में इलाज

भीलवाड़ा: जिले के हमीरगढ़ में शुक्रवार सुबह एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. बदमाश कमलेश गुर्जर के मूवमेंट की सूचना पर पुलिस टीम जब स्वरूपगंज चौराहे पर पहुंची, तो मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने अचानक पुलिस पर पिस्टल से फायर कर दिया. गनीमत रही कि गोली निशाने से चूक गई और पुलिस टीम बाल-बाल बच गई. पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन बदमाश पास के बनास नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज से नदी में कूद गया. इस कूद से उसके दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया. पुलिस ने उसे नदी से बाहर निकाला, पहले हमीरगढ़ अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में पुलिस निगरानी में भर्ती कराया. मौके से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस ने बदमाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट, राजकार्य में बाधा और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार बेडा ने बताया कि बदमाश कमलेश गुर्जर का हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में मूवमेंट की सूचना मिली थी. पुलिस टीम शुक्रवार सुबह उसकी तलाश में स्वरूपगंज चौराहे के पास पहुंची. तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश कमलेश ने पुलिस टीम को देखकर उन पर एक राउंड फायर कर दिया. निशाना चूकने से पुलिस टीम बाल-बाल बच गई.