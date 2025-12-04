ETV Bharat / state

लातेहार में अमन साहू गिरोह का अपराधी गिरफ्तार, मनी ट्रेल का है मास्टरमाइंड

लातेहारः पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी संगठन अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह के मनी ट्रेल के मास्टरमाइंड अपराधी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधी शाहिद अंसारी रांची के आजाद नगर का रहने वाला है. लातेहार पुलिस ने इसे रांची से ही गिरफ्तार किया है. इसने गत वर्ष लेवी के वसूले गए लगभग 50 लाख रुपए को ट्रांसफर किया था.

दरअसल लातेहार जिले में भी अपराधी संगठन अपना पैर पसारने का प्रयास कर रहा था. कुख्यात अपराधी संगठन अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह के अपराधी लातेहार जिले के कुछ इलाकों में अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हुए दहशत फैलाकर लेवी वसूल रहे थे. इन अपराधियों की सक्रियता बढ़ रही थी. मामले को लेकर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी.

जानकारी देते इंस्पेक्टर (Etv Bharat)

पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था. मामले के अनुसंधान के क्रम में ही पुलिस को यह पता चला कि अपराधी गिरोह का एक सदस्य लेवी के पैसे का मनी ट्रेल करता है. इसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाते हुए मनी ट्रेल के मास्टरमाइंड अपराधी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया.

जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि इसने लगभग 50 लाख रुपए लेवी के पैसे को ट्रांसफर किया है. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस के समक्ष अपने अपराध भी स्वीकार कर लिए और बताया कि वह अमन साहू तथा राहुल सिंह गिरोह के लिए काम करता है और पैसे का हस्तांतरण भी करना उसका मुख्य कार्य था.



