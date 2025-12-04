लातेहार में अमन साहू गिरोह का अपराधी गिरफ्तार, मनी ट्रेल का है मास्टरमाइंड
लातेहार पुलिस ने अमन साहू गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. वो गिरोह के लिए मनी ट्रेल करता था.
लातेहारः पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी संगठन अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह के मनी ट्रेल के मास्टरमाइंड अपराधी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधी शाहिद अंसारी रांची के आजाद नगर का रहने वाला है. लातेहार पुलिस ने इसे रांची से ही गिरफ्तार किया है. इसने गत वर्ष लेवी के वसूले गए लगभग 50 लाख रुपए को ट्रांसफर किया था.
दरअसल लातेहार जिले में भी अपराधी संगठन अपना पैर पसारने का प्रयास कर रहा था. कुख्यात अपराधी संगठन अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह के अपराधी लातेहार जिले के कुछ इलाकों में अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हुए दहशत फैलाकर लेवी वसूल रहे थे. इन अपराधियों की सक्रियता बढ़ रही थी. मामले को लेकर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी.
पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था. मामले के अनुसंधान के क्रम में ही पुलिस को यह पता चला कि अपराधी गिरोह का एक सदस्य लेवी के पैसे का मनी ट्रेल करता है. इसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाते हुए मनी ट्रेल के मास्टरमाइंड अपराधी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया.
जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि इसने लगभग 50 लाख रुपए लेवी के पैसे को ट्रांसफर किया है. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस के समक्ष अपने अपराध भी स्वीकार कर लिए और बताया कि वह अमन साहू तथा राहुल सिंह गिरोह के लिए काम करता है और पैसे का हस्तांतरण भी करना उसका मुख्य कार्य था.
सात अपराधी पहले ही जा चुके हैं जेल
इधर इस संबंध में गुरुवार को प्रेस वार्ता करते हुए इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ ने बताया कि बालूमाथ थाना क्षेत्र में रंगदारी वसूलने और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के मामले में राहुल सिंह और अमन साहू गिरोह के 7 अपराधियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आज पुलिस ने गिरोह के लेवी के रकम को हस्तांतरण करने वाले मास्टरमाइंड अपराधी शाहिद अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी शाहिद अंसारी पैसे का हस्तांतरण करने के अलावे अपराधी गिरोह के लिए लेवी वसूली का कार्य भी करता था. इसके अलावा अपराधियों के बीच संपर्क स्थापित करवाना भी इसका मुख्य कार्य था. गिरफ्तार अपराधी शाहिद अंसारी पिछले कुछ वर्षों से अपराधी संगठनों के संपर्क में था. जल्द ही इसकी शादी भी होने वाली थी.
अमन साहू गिरोह के अपराधी आकाश राय की साली से इसका विवाह होने वाला था. परंतु पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास भी हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है.
छापेमारी में इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण
अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की गई छापेमारी में पुलिस इंस्पेक्टर के अलावे बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार, देवेंद्र कुमार, अमित कुमार रविदास, अनुभव सिन्हा, होसेन डांग समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.
