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बरियातू फायरिंग केस में खुलासा, अपराधी लव कुश शर्मा ने दिया था अंजाम, तलाश में रांची पुलिस

रांची: राजधानी के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित मंडा बगीचा में हुई गोलीबारी की वारदात को कुख्यात लव कुश शर्मा ने अपने साथी गौरव के साथ मिलकर अंजाम दिया था. दोनों की पहचान होने के बाद रांची पुलिस की स्पेशल टीम लव कुश की तलाश में जुट गई है.

रविवार की रात टोनी को मारी गोली

रांची के कुख्यात अपराधी लव कुश शर्मा एक बार फिर अपराध की दुनिया में एक्टिव हो गया है. रविवार की रात बरियातू थाना क्षेत्र के मंडा बगीचे में हुई गोलीबारी की वारदात को लव कुश शर्मा ने ही अंजाम दिया था. वारदात को अंजाम देने के समय लव कुश के साथ उसका एक और गुर्गा गौरव बाड़ा भी मौजूद था. गोलीबारी में रांची के रातू इलाके के रहने वाले जमीन कारोबारी टोनी लोहरा को गोली लगी थी. फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि टोनी से लव कुश का कोई विवाद दूर दूर तक नहीं था. इसके बावजूद लव कुश ने टोनी को गोली मार दी. पहले यह कहा जा रहा था कि मामला जमीन विवाद का है. लेकिन पुलिस की जांच में फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है.

एसआईटी का गठन, गिरफ्तारी के लिए रेड

गोलीबारी में कुख्यात लव कुश शर्मा का नाम आने के बाद रांची पुलिस भी अलर्ट हो गई है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मंडा बगीचा कांड में सीधे तौर पर लव कुश का नाम सामने आया है. गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद से ही लव कुश फरार है. सिटी एसपी ने बताया कि लव कुश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी में सदर डीएसपी, बरियातू थानेदार सहित कई अफसरों को शामिल किया गया है. टीम लव कुश शर्मा के सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.

रंगदारी से लेकर हत्याकांड तक मामले हैं दर्ज

राजधानी रांची में अपराध की दुनिया में लवकुश शर्मा एक चर्चित नाम रहा है. हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी और हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े दो दर्जन से अधिक मामलों में वह नामजद है. रांची के अलग-अलग थानों में दर्ज मामलों के कारण पुलिस के लिए वह लंबे समय तक चुनौती बना रहा. साल 2022 में उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया था. लेकिन जमानत के बाद वह जेल से बाहर आ चुका है और फिर अपराध की दुनिया से जुड़ गया है. लवकुश शर्मा के खिलाफ रांची के सुखदेवनगर, बरियातू, कोतवाली और लालपुर थाना क्षेत्र में 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं