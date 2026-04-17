कानपुर में बाइक लूट का आरोपी अस्पताल से भागा, पुलिस ने पैर में मारी थी गोली
शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, तीसरा साथी भी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 2:36 PM IST
कानपुर : जिले के बर्रा इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. बीते 15 अप्रैल की रात बाइक, रुपये और मोबाइल लूटने के आरोपी को गुरुवार की रात पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी. पुलिस ने घायल को हैलट अस्पताल में कराया था. हैरत की बात यह कि आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस को गच्चा देकर अस्पताल से भाग निकला.
फरार आरोपी जूही परमपुरवा का रहने वाला है और इसका नाम मुन्ना है. उसके पास से तमंचा कारतूस के साथ लूटी हुई बाइक और नकदी भी बरामद हुई थी.
एडीसीपी साउथ योगेश कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल की रात करीब 3.30 बजे इलाके के मोहित निषाद को तमंचे के बल पर रोककर आरोपी मुन्ना ने बाइक, 5 हजार रुपये के साथ साथ मोबाइल लूट लिया था. बर्रा पुलिस पीड़ित के भाई रोहित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी थी.
गुरुवार देर रात लगभग 01.45 बजे फत्तेपुर चौराहा पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर आरोपी मुन्ना ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुन्ना के पैर में गोली लगी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसे इलाज के लिए हैलट में भर्ती कराया गया. शुक्रवार सुबह वह अस्पताल से फरार हो गया. आरोपी की तलाश में पुलिस जगह-जगह चेकिंग अभियान चला रही है.
शाहजहांपुर में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी
शाहजहांपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैर में गोली लगी है. जबकि उनका एक अन्य साथी भी पकड़ा गया है. गिरफ्तार बदमाशों के पास से दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं. दोनों पर पशु चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं. घायल बदमाशों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. तिलहर पुलिस गुरुवार रात लगभग 1.00 बजे गश्त पर निकली हुई थी. निगोही रोड के बख्तियारपुर गौटिया मोड़ के पास बाइक पर सवार तीन संदिग्ध लोग दिखाई दिए.
पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो बदमाश बाइक लेकर भागने लगे. इसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में वाहिद और फत्ते के पैर में गोली लगी. एक तीसरे बदमाश मुन्ना को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. वाहिद, फत्ते और मुन्ना पर विभिन्न जनपदों में 30 से अधिक मारपीट, चोरी सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं.
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