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कानपुर में बाइक लूट का आरोपी अस्पताल से भागा, कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार

कानपुर में लूट का आरोपी फरार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : जिले के बर्रा इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. बीते 15 अप्रैल की रात बाइक, रुपये और मोबाइल लूटने के आरोपी को गुरुवार की रात पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी. पुलिस ने घायल को हैलट अस्पताल में कराया था. हैरत की बात यह कि आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस को गच्चा देकर अस्पताल से भाग निकला. हालांकि क्राइम ब्रांच ने उसे दोबारा पकड़ लिया. कानपुर में दोबारा पकड़ा गया बाइक लूट का आरोपी. (Video Credit; ETV Bharat) फरार आरोपी जूही परमपुरवा का रहने वाला है और इसका नाम मुन्ना है. उसके पास से तमंचा कारतूस के साथ लूटी हुई बाइक और नकदी भी बरामद हुई थी.

एडीसीपी साउथ योगेश कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल की रात करीब 3.30 बजे इलाके के मोहित निषाद को तमंचे के बल पर रोककर आरोपी मुन्ना ने बाइक, 5 हजार रुपये के साथ साथ मोबाइल लूट लिया था. बर्रा पुलिस पीड़ित के भाई रोहित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी थी. गुरुवार देर रात लगभग 01.45 बजे फत्तेपुर चौराहा पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर आरोपी मुन्ना ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुन्ना के पैर में गोली लगी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसे इलाज के लिए हैलट में भर्ती कराया गया. शुक्रवार सुबह वह अस्पताल से फरार हो गया.