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बिहार का कुख्यात अपराधी अस्पताल से फरार, 3 जुलाई को पुलिस ने किया था एनकाउंटर

सीतामढ़ी में एनकाउंटर में घायल अपराधी अस्पताल से फरार हो गया. इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. पढ़ें पूरी खबर

Criminal escapes in sitamarhi
बिहार का कुख्यात अपराधी अस्पताल से फरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 8:41 AM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आयी है. एनकाउंटर में घायल कुख्यात अपराधी पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गया. मंगलवार को सुरक्षा में लगे 4 पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला. अपराधी की पहचान फेकन महतो के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने रीगा सीएसपी लूटकांड मामले में एनकाउंटर में गोली मारी थी.

कुख्यात अपराधियों में शामिल: फेकन महतो का नाम सीतामढ़ी जिले के कुख्यात अपराधियों में शामिल है. उसके खिलाफ सीतामढ़ी के अलावा पड़ोसी जिलों के विभिन्न थानों में लूट, रंगदारी और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों के कई केस दर्ज हैं. पुलिस लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी.

Criminal escapes in sitamarhi
सीतामढ़ी सदर अस्पताल (ETV Bharat)

सीएसपी लूटकांड का आरोपी: बीते 1 जुलाई को रीगा में हुए चर्चित सीएसपी लूटकांड में फेकन महतो मुख्य आरोपी था. इस मामले में पुलिस जब उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी तो उसने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें फेकन महतो घायल हो गया था. उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया था.

तबीयत बिगड़ने पर लाया था अस्पताल: एनकाउंटर में जख्मी होने और इलाज के बाद उसे मंडल जेल में रखा गया था, लेकिन इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी. जेल अधीक्षक जलन कुमार के अनुसार फेकन कुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे 24 जुलाई को सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था. वहीं से वह मंगलवार को फरार हो गया.

"बीमार होने पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. मंगलवार की देर शाम इलाज के दौरान उसने पुलिस की निगरानी को धता बताते हुए अस्पताल से फरार होने में सफलता हासिल कर ली." -जलन कुमार, जेल अधीक्षक

सीसीटी खंगाल रही पुलिस: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में जिले की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई और विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया. पुलिस अब अस्पताल परिसर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किस रास्ते से फरार हुआ और उसे किसी ने मदद तो नहीं पहुंचाई. साथ ही उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है.

Criminal escapes in sitamarhi
एनकाउंटर के समय की तस्वीर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं एसपी?: मामले में सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने बताया कि एक जुलाई को रीगा थाना के सीएएसपी संचालक से डेढ़ लाख रुपये की लूट हुई थी. इसको लेकर रीगा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया था. कार्रवाई में उसे गिरफ्तार किया गया था. अस्पताल से भागने के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए विशेय़ टीम का गठन किया गया है. जिस पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी थी, उसे निलंबित कर दिया गया है." -अमित रंजन, एसपी, सीतामढ़ी

पहले भी फरार हो चुका है: फेकन महतो इससे पहले भी पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है. जून महीने में वह अपनी प्रेमिका से मिलने नागपुर गांव पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने उसे पहचान लिया और बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर उसे अपने साथ थाने ले गई थी. हालांकि उस समय भी वह पुलिस की गिरफ्त से सुरक्षित निकल गया था.

पुलिस कर्मियों से पूछताछ: सूत्रों के अनुसार, पुलिस इस पूरे मामले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ कर रही है. अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. फरारी की घटना के बाद विभागीय स्तर पर भी रिपोर्ट तैयार किए जाने की चर्चा है.

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