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हजारीबाग में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली, सर्च अभियान जारी

हजारीबाग में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है.

ENCOUNTER POLICE AND CRIMINAL
घटनास्थल पर मौजूद एसपी व अन्य पुलिस पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 1:17 PM IST

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हजारीबाग: जिले के केरेडारी चंद्रगुप्त कोल परियोजना क्षेत्र के बुकरु स्थित ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई. जिससे वह घायल हो गया है. उसे इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इलाज जारी है.

घटना को लेकर बताया जाता है कि दोनों ओर से गोली चली. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है. जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है. वहीं एक अन्य अपराधी होने की सूचना है. जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बुकरु ट्रांसपोर्टिंग रोड पर आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना पर केरेडारी थाना पुलिस ने घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी.

घटनास्थल पर पहुंचे एसपी

आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया. बाकी अपराधी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल से एक रिवाल्वर और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. घायल अपराधी से पूछताछ की जा रही है. फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार चंद्रगुप्त परियोजना पहुंच गए.

एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मौके पर जिला और स्थानीय पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं. फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है. केरेडारी थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने फोन पर मुठभेड़ की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जो घायल है, उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. बहुत जल्द इसकी जानकारी साझा की जाएगी.

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