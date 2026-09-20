पुलिस पर हमले से लेकर जबरन वसूली तक, बृजेश गंझू की पूरी क्राइम कुंडली
कुख्यात TPC कमांडर बृजेश गंझू एनकाउंटर में मारा गया है. उसका काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 20, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 12:42 PM IST
रांचीः झारखंड के कुख्यात उग्रवादी संगठन टीपीसी (तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन कमेटी) के शीर्ष कमांडरों में शामिल बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह का वाराणसी में यूपी एटीएस के साथ मुठभेड़ में अंत हो गया. बृजेश गंझू के गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी है, उस पर 44 से अधिक गंभीर मामले झारखंड के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं.
लंबी है गुनाहों की फेहरिस्त
बृजेश गंझू का नाम सिर्फ एक-दो आपराधिक घटनाओं तक सीमित नहीं था. उसके खिलाफ चतरा और आसपास के इलाकों के अलग-अलग थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और लेवी वसूली, हथियार रखने, सरकारी काम में बाधा, आगजनी, मारपीट और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने जैसे गंभीर आरोपों वाले 44 मामले दर्ज होने का रिकॉर्ड उपलब्ध है. टेरर फंडिंग को लेकर बृजेश एनआईए के भी निशाने पर था.
पुलिस गश्ती दल पर हमला, दो जवानों की हत्या
बृजेश गंझू के खिलाफ दर्ज घटनाओं में सबसे गंभीर मामलों में लावालौंग इलाके में पुलिस गश्ती दल पर हमला शामिल है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बृजेश के नेतृत्व में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था. इस दौरान पुलिस का एसएलआर राइफल लूट ली गईं तथा सीआरपीएफ-16 के दो जवानों की हत्या कर दी गई. पुलिस रिकॉर्ड में उसके नेतृत्व और टीपीसी दस्ते से जुड़ी कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें ग्रामीणों और विरोधी गुटों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है.
लेवी नहीं देने पर ठेकेदार की हत्या
18 जुलाई 2018 की रात चतरा के पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के मेरमगढ़ा गांव में टीपीसी के दस्ते द्वारा मनरेगा के ठेकेदार नागेश्वर गंझू की कथित तौर पर लेवी के लिए मारपीट कर हत्या कर दी गई थी. इसी घटना के दौरान दो ग्रामीण बैजनाथ यादव और सुरेंद्र तुरी भी गंभीर रूप से घायल हुए थे.
टीपीसी के नाम पर कोयला कारोबारियों से लेवी
बृजेश गंझू का नाम चतरा के टंडवा इलाके में कोयला कारोबार से जुड़ी कथित लेवी वसूली के मामले में भी सामने आया था. झारखंड हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, टंडवा थाना कांड संख्या 02/2016 में आरोप था कि टीपीसी से जुड़े लोग ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डीओ होल्डरों और कोयला कारोबारियों से लेवी वसूलते थे और इसका संबंध गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ बृजेश गंझू से बताया गया.
बाद में इस मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली. इस मामले में पुलिस कार्रवाई के दौरान करीब 91.75 लाख रुपये नकद बरामद होने का उल्लेख न्यायिक रिकॉर्ड में है. एक अन्य ठिकाने से करीब 57.57 लाख रुपये की नकदी बरामद किए जाने की भी बात रिकॉर्ड में दर्ज है. इन बरामदगियों को लेवी वसूली से जोड़कर जांच की गई थी.
हत्या की कई घटनाओं में नाम
बृजेश गंझू से जुड़े रिकॉर्ड में वर्ष 2010 से लेकर 2025 तक के मामले दर्ज हैं. इनमें कई मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और हिंसा से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं. 7 नवंबर 2010 को विशुनपुर थाना क्षेत्र के धोबे गांव में रघुनाथ यादव उर्फ बिहारी यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने का उल्लेख है.
28 नवंबर 2017 को पिपरवार थाना क्षेत्र के करमटांड़ में टीएसपीसी से जुड़े उग्रवादियों द्वारा प्रदीप महतो की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना भी रिकॉर्ड में दर्ज है. इसके अलावा 2 अप्रैल 2014 को कटकमसांडी थाना क्षेत्र के कुसुंबा में बादल मुंडा और अशोक उरांव की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना का भी उल्लेख है.
विरोधियों और पुलिस मुखबिरों को भी बनाया निशाना
रिकॉर्ड के मुताबिक टीपीसी के प्रभाव वाले इलाकों में संगठन के विरोधियों और पुलिस मुखबिर होने के संदेह में लोगों को निशाना बनाने की कई घटनाएं हुईं. 2 फरवरी 2025 को टंडवा थाना क्षेत्र के लेम्बुआ जंगल के पास भुवनेश्वर साहू की हत्या का मामला भी दर्ज है. उस पर पुलिस का मुखबिर और उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ गवाही देने का आरोप लगाया गया था.
विस्फोट और आगजनी का भी आरोप
9 मार्च 2012 को हंटरगंज थाना क्षेत्र के कुसमाही गांव में टीपीसी उग्रवादियों द्वारा माओवादी एरिया कमांडर धर्मेंद्र यादव के भाई संतोष यादव की पत्नी सुमन देवी के घर को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने की घटना का उल्लेख है. इसी घटनाक्रम में धर्मेंद्र यादव के घर को आग लगाने और कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने की बात भी रिकॉर्ड में दर्ज है.
44 कांडों में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड
बृजेश गंझू के खिलाफ दर्ज मामलों की शुरुआत 1996 से हुई. सिमरिया थाना क्षेत्र के मामलों से शुरू हुआ यह सिलसिला 2000 के दशक, 2010 के दशक और फिर 2021 से 2025 तक जारी रहा. रिकॉर्ड में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण, हथियार अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक साजिश और यूएपीए/सीएलए जैसी धाराओं वाले मामले शामिल हैं.
एनआईए की जांच में भी था नाम
बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोकता का नाम टंडवा के कोयला क्षेत्र में लेवी वसूली से जुड़े एनआईए मामले में चार्जशीटेड आरोपियों में भी रहा. झारखंड हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार टंडवा थाना कांड संख्या 02/2016 को बाद में एनआईए ने RC-06/2018/NIA/DLI के रूप में अपने हाथ में लिया था और बृजेश गंझू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई गई.
लंबे समय से पुलिस के लिए था चुनौती
बृजेश गंझू लंबे समय से फरार था और टीपीसी का प्रमुख था. पुराने रिकॉर्ड में झारखंड सरकार की ओर से उस पर 25 लाख रुपये का इनाम दर्ज है जबकि एनआईए ने उसपर पांच लाख का इनाम घोषित किया था.
नेटवर्क की तलाश
वाराणसी में यूपी एटीएस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद अब जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती होगी कि बृजेश गंझू वाराणसी में किस नेटवर्क के सहारे रह रहा था और उसका संपर्क किन लोगों से था. फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक बनारस के रामनगर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में वह मारा गया. मुठभेड़ से जुड़े हथियार भी बरामद किए गए है.
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