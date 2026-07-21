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एमपी-एमएलए क्रिमिनल केस: राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन से पूछा मामलों के निपटारे के लिए क्या किया?

जयपुर : हाईकोर्ट ने प्रदेश के सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों से जुडे प्रकरण में हाईकोर्ट प्रशासन से पूछा है कि इन मामलों के निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवई 23 जुलाई तय की है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 30 जून तक जारी रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा और पूर्व एमपी व एमएलए के खिलाफ 41 आपराधिक मामले लंबित हैं. इनमें एक केन्द्रीय मंत्री, पांच राज्य सरकार में मंत्री, 15 एमएलए और 13 पूर्व एमएएल शामिल हैं.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि इन केसों के निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है. वहीं लंबित मुकदमों को लेकर रिपोर्ट भी पेश की गई. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2023 में एमपी-एमएलए से जुड़े क्रिमिनल केसों के मामले में दिशा-निर्देश जारी कर हाईकोर्ट को इन केसों की मॉनिटरिंग के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि वे प्रकरण को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के तौर पर दर्ज करें और इन केसों की सुनवाई कर रही अदालतों की मॉनिटरिंग करें. वहीं यदि जरूरत हो तो इन केसों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाई जाए.

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर के एडीजे कोर्ट-1 में 2023 से केस पेंडिंग, जो बहस स्तर पर है. इसी तरह कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ थानागाजी एसीजेएम कोर्ट में 2022 से और एक केस रेलवे कोर्ट में है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पर गोपालगढ़ मामले में जयपुर के एडीजे कोर्ट-4 में 2012 से मामला लंबित. इसी तरह यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के खिलाफ एसीडी कोर्ट में 2021 से मामला लंबित है, जिस पर हाईकोर्ट से स्टे है.