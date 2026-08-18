ETV Bharat / state

शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

आरोपी गौतम के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार
मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस आरोप को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, 315 बोर, दो खोखा कारतूस 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद की है. आरोपी की पहचान गौतम पुत्र आजाद निवासी ग्राम नलों थाना कोतवाली जनपद शामली के रूप में हुई है.


सीओ शामली जितेंद्र सिंह ने बताया कि दिनांक 17 अगस्त 2026 को संभाल का पुल के नीचे पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति मेरठ की तरफ से आ रहा था. पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा किया तो, आरोपी ने फिर से पुलिस पर फायरिंग कर दी.

इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने घायल अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ पहले से लगभग 13 मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या के मामले भी हैं.

TAGGED:

ENCOUNTER IN SHAMLI
ENCOUNTER NEWS
SHAMLI ENCOUNTER
UP ENCOUNTER
POLICE ENCOUNTER IN SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.